Com caminho livre, Carille deve ser anunciado pelo Corinthians nesta terça

O técnico Fábio Carille deve ser anunciado como novo nome para o cargo no Corinthians nesta terça-feira. Com a demissão de Jair Ventura, oficializada após o retorno da delegação de Porto Alegre, o clube já separou o dinheiro necessário para o pagamento da multa rescisória do comandante com o Al Wehda, sua equipe atual, e deve realizá-lo nas próximas horas. O montante gira em torno dos R$ 2,8 milhões.

Como há urgência pela participação de Fábio Carille no planejamento para a próxima temporada, a ideia é que ele desembarque ainda nesta semana para ser apresentado. Houve discussão a respeito de uma permanência mais prolongada do treinador antes de deixar o clube da Arábia Saudita enquanto o Timão está de férias, mas a possibilidade é remota. Assim que a multa for paga, ele está livre para retornar ao Alvinegro.

Carille trará consigo a comissão formada pelo auxiliar Leandro Cuca, o preparador físico, Walmir Cruz, o observador técnico, Mauro da Silva, o analista de desempenho, Denis Luup. Resta definir quem seguirá da atual comissão técnica, já que Jair levou consigo o auxiliar, Emílio Faro, e outro assistente, Coelho, deve se juntar a Osmar Loss no Guarani.

Apesar do discurso esperançoso de Jair Ventura quanto à permanência no Corinthians, sua demissão era dada como certa há duas semanas. “Eu sigo trabalhando, fazendo o planejamento, tudo normal. Tenho até dezembro de 2019 o contrato. A decisão vai ser da diretoria, mas sigo trabalhando normal”, disse o treinador neste domingo, após a derrota para o Grêmio na última rodada do Brasileirão.

O desempenho ruim no Campeonato Brasileiro foi determinante para a demissão de Jair Ventura. O Timão terminou a competição com 44 pontos e aproveitamento de 38,5%, mesmo resultado de 2007, ano em que foi rebaixado para a Série B. Além disso, o Corinthians terminou o ano com seu pior aproveitamento em casa desde a construção da Arena, em Itaquera.