Jair Ventura é demitido do Corinthians

Conforme o esperado, Jair Ventura não é mais técnico do Corinthians. O treinador não resistiu à má reta final de temporada e foi demitido pelo Timão nesta segunda-feira. O clube comunicou o desligamento do comandante em nota oficial. A demissão abre caminho para o retorno de Fábio Carille.

Jair Ventura assumiu o comando do Corinthians em setembro para substituir Osmar Loss. Com Jair no comando, o Corinthians disputou 19 jogos e venceu apenas quatro, empatando seis vezes e perdendo outras nove. Além de Jair Ventura, o auxiliar Emílio Faro também foi desligado. Agora, a diretoria precisa definir o pagamento da multa do contrato, que era válido até dezembro de 2019.

Apesar do discurso esperançoso de Jair Ventura quanto à permanência no Corinthians, sua demissão era dada como certa há duas semanas. “Eu sigo trabalhando, fazendo o planejamento, tudo normal. Tenho até dezembro de 2019 o contrato. A decisão vai ser da diretoria, mas sigo trabalhando normal”, disse o treinador neste domingo, após a derrota para o Grêmio na última rodada do Brasileirão.

O desempenho ruim no Campeonato Brasileiro foi determinante para a demissão de Jair Ventura. O Timão terminou a competição com 44 pontos e aproveitamento de 38,5%, mesmo resultado de 2007, ano em que foi rebaixado para a Série B. Além disso, o Corinthians terminou o ano com seu pior aproveitamento em casa desde a construção da Arena, em Itaquera.

Confira a nota oficial do Corinthians sobre a demissão de Jair Ventura

O profissional treinou o Timão em 19 jogos, contabilizando quatro vitórias, seis empates e nove derrotas. Com ele e seu auxiliar Emílio Faro na área técnica, o Corinthians chegou à final da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro. A comissão técnica e a diretoria se reuniram na manhã desta segunda-feira (3) e tomaram tal decisão.

O Sport Club Corinthians Paulista agradece Jair Ventura e Emílio Faro pelos serviços prestados e deseja sorte na continuidade da carreira.