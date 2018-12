Corinthians iguala campanha do rebaixamento e acumula marcas negativas

O torcedor corintiano não terá boas lembranças do Campeonato Brasileiro de 2018. Além do arquirrival Palmeiras ter levado o título, o Timão foi o pior paulista da competição e terminou o nacional com números desastrosos. O maior exemplo disso é o fato do clube ter igualado a campanha recém-terminada com aquela que culminou com o rebaixamento da equipe, em 2007.

No ano que acabou sendo sentenciado a jogar a Série B, o Corinthians fez os mesmos 44 pontos de 2018 depois de 38 rodadas. Em ambas as edições, o aproveitamento foi de apenas 38.5% dos pontos disputados.

O segundo turno do Corinthians lhe daria a 17ª colocação na tabela de classificação, com apenas 18 pontos, ou seja, dentro da zona de rebaixamento, e empatado em pontos com Vitória e América-MG, à frente apenas pelo saldo de gols.

Como visitante, foram apenas duas vitórias, as duas por 4 a 1, em cima de Paraná e Vasco. A última, diante dos cariocas, aconteceu no longínquo 29 de julho, em Brasília. No mais, foram três empates e 14 derrotas.

Jogar diante de seu torcedor, na Zona Leste paulistana, salvou o Timão do pior. Por outro lado, foi o pior desempenho em sua Arena, desde a construção. Em casa, o Corinthians obteve nove vitórias, mas sofreu dois revezes e empatou impressionantes oito partidas.

O desempenho chama atenção também pelo fato do Corinthians ter iniciado o Brasileirão como atual campeão, sem contar os dois títulos Paulistas seguidos.

Até então, o Flamengo era dono da pior pontuação conquistada por um clube na edição posterior a um título. O time de Itaquera empatou essa façanha ao terminar com os mesmos 44 pontos dos rubro-negros, em 2010.

Ainda sobre times que defenderam seus títulos, só o mesmo Flamengo de 2010 e o Fluminense de 2013 terminaram em colocações piores do que o 13º lugar alcançado pelo Timão nesse ano. O Fla foi 14º e o Flu 15º, apesar dos 46 pontos na ocasião.

Veja as campanhas dos campeões brasileiros nas edições posteriores ao título:

2004-Cruzeiro: 13º, 56 pontos (em 46 jogos)

2005-Santos: 10º, 59 pontos (em 42 jogos)

2006-Corinthians: 10º, 53 pontos (em 38 jogos)

2007-São Paulo: campeão (em 38 jogos)

2008-São Paulo: campeão (em 38 jogos)

2009-São Paulo: 3º, 65 pontos (em 38 jogos)

2010-Flamengo: 14º, 44 pontos (em 38 jogos)

2011-Fluminense: 3º, 63 pontos (em 38 jogos)

2012-Corinthians: 6º, 57 pontos (em 38 jogos)

2013-Fluminense: 15º, 46 pontos (em 38 jogos)

2014-Cruzeiro: campeão (em 38 jogos)

2015-Cruzeiro: 8º, 55 pontos (em 38 jogos)

2016-Corinthians: 7º, 55 pontos (em 38 jogos)

2017-Palmeiras: 2º, 63 pontos (em 38 jogos)

2018-Corinthians: 13º, 44 pontos (em 38 jogos)

Veja a comparação das campanhas de 2007 e 2018:

2007

17º colocado

44 pontos

10 vitórias

14 empates

14 derrotas

2018

13º colocado

44 pontos

11 vitórias

11 empates

16 derrotas

Veja o aproveitamento do Corinthians nos pontos corridos:

2003: 41,3% (46 jogos)

2004: 53,6% (46 jogos)

2005: 64,2% (42 jogos)

2006: 46,4% (38 jogos)

2007: 38,5% (38 jogos)

2009: 45,6% (38 jogos)

2010: 59,6% (38 jogos)

2011: 62,2% (38 jogos)

2012: 50% (38 jogos)

2013: 43,8% (38 jogos)

2014: 60,5% (38 jogos)

2015: 71% (38 jogos)

2016: 48,2% (38 jogos)

2017: 63,1% (38 jogos)

2018: 38,5% (38 jogos)