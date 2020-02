Cássio reitera confiança em Tiago Nunes no Corinthians; Pedrinho admite chateação

Desde o início da temporada oficial, o Corinthians soma três vitórias, três derrotas e dois empates. O aproveitamento não é dos melhores e a eliminação na Copa Libertadores da América tem peso. Mesmo assim, Tiago Nunes segue prestigiado no clube.

Após o empate com o São Paulo no Morumbi, Cássio fez questão de falar sobre o trabalho do treinador, que chegou com a missão de enterrar de uma vez por todas a filosofia de jogo implantada por Fábio Carille em 2019.

“A minha confiança pelo trabalho que o professor Tiago tem feito com a gente é muito grande, independente da eliminação na quarta-feira, isso continua. Se a gente pegar, temos 40 dias de trabalho e o professor conseguiu mudar radicalmente a maneira que vínhamos jogando. Isso não é uma crítica aos outros treinadores, mas é difícil um treinador chegar e já implantar seu modelo. Os jogadores estão comprometidos e, se a gente continuar assim, sendo regular, acho que nós podemos pensar em coisas grandes”, afirmou o goleiro e capitão do time.

Situação de Pedrinho

Pedrinho voltou da Seleção olímpica do Brasil cheio de moral. De cara, foi titular contra o Guaraní-PAR, mas o camisa 10 do Corinthians pouco conseguiu ajudar. Pelo contrário, acabou expulso com 28 minutos na decisão pela Libertadores e, nesse sábado, começou o clássico com o São Paulo no banco de reservas.

“Todo jogador quer estar jogando, quando eu não jogar vou ficar um pouco chateado, mas vou trabalhar para buscar mais”, admitiu Pedrinho, que também falou sobre o Benfica, clube português que negocia sua contratação junto ao Corinthians.

“Todo jogador sonha em um dia jogar na Europa, o Benfica é uma grande equipe, mas deixo nas mãos do meu empresário. Eu quero fazer meu papel bem aqui no Corinthians”, concluiu.