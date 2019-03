Carille volta a testar time sem Love e indica Corinthians no 4-3-3

Confira este e outros vídeos em

O técnico Fábio Carille voltou a testar nesta quinta-feira um time sem a presença do atacante Vagner Love, algo que ele já havia feito na segunda metade do último trabalho, na quarta. Sem gostar da produção que viu da sua equipe com o camisa 9 e Boselli no comando do ataque, o treinador promoveu o retorno de Clayson aos titulares, em um esboço mais próximo do que deve ser utilizado pelo Corinthians no clássico contra o Santos, no domingo, às 16h (de Brasília), na Arena.

Havia a expectativa que Love fosse o escolhido para o duelo, repetindo uma formação semelhante à utilizada contra o São Bento, no último final de semana, em Sorocaba, com dois homens de frente mais adiantados. Nesta quinta, porém, Carille manteve o time o tempo inteiro com dois pontas e um centroavante, indicando sua preferência.

A escalação teve Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso e Sornoza; Pedrinho, Clayson e Boselli. Gustagol, que estaria entre os escolhidos, seguiu fora dos treinos no gramado e dificilmente será utilizado, já que não se movimenta com bola desde a terça-feira da semana passada, antes de encarar o Racing-ARG, na Argentina.

Comandando o ataque do time do reserva, Love foi um dos destaques do coletivo ao marcar gol na saída de Cássio, mostrando que pode também ser utilizado na função exercida, primariamente, por Gustagol e Boselli. Como Carille tenta encaixá-lo na posição de segundo atacante, porém, ele ainda não foi escalado neste setor durante os jogos.

Os suplentes foram formados com Walter; Michel, Marllon, Pedro Henrique e Carlos; Richard, Ramiro e Jadson; Mateus Vital, André Luís e Love. O coletivo ainda teve o chileno Araos participando como curinga, em aparição inesperada para alguém que não é relacionado há cinco jogos.

A definição sobre quem atua oficialmente só sairá no sábado, mas é incomum Carille trabalhar uma escalação durante a semana e não mandá-la a campo no dia do jogo. Com 14 pontos conquistados, o Timão lidera o Grupo C do Campeonato Paulista e, se vencer, tem boas chances de assegurar sua classificação para a próxima fase.