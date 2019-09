Carille muda discurso, elogia grupo e explica saída de Vital no Corinthians

O discurso de Fábio Carille na noite dessa quarta-feira, logo após o empate com o Independiente Del Valle que culminou na eliminação do Corinthians na Copa Sul-Americana, foi bem diferente daquele concedido pelo técnico na semana passada, quando os equatorianos surpreenderam os paulistas dentro da Arena com uma vitória contundente por 2 a 0.

Em Itaquera, Carille afirmou que seus comandados pecaram pela falta experiência e citou Pedrinho e Mateus Vital como jogadores que teriam sentido a marcação contra o Del Valle.

A repercussão foi bastante negativa, jogadores expuseram a discordância com o treinador, a principal torcida organizada do clube protestou no CT Joaquim Grava e talvez tudo isso tenha feito Fábio Carille refletir e mudar o discurso no Equador.

“Muito orgulho desse grupo, dessa equipe, um ano que está sendo bastante difícil para nós, ano de remontagem, mas chegamos à semifinal e infelizmente não passamos”, comentou o técnico, em entrevista coletiva no Estádio Olímpico de Quito.

“Aprendizado. Temos de aprender todo dia, tenho um grupo bastante experiente, lutamos, infelizmente não passamos. É já virar a cabeça para o Vasco, primeiro jogo dos 18 decisivos que a gente tem no Brasileiro”, reiterou, projetando a sequência da temporada.

Fábio Carille também foi questionado sobre a saída de Mateus Vital do time titular desde a derrota no primeiro embate frente ao Independiente del Valle.

“Vital hoje briga por posição com Sornoza. Vital me dá o um contra um melhor, drible, o Sornoza me dá o passe, lançamento, bola parada muito boa. Cada um dentro das suas características”, explicou Carille, que também falou sobre suas opções por Ramiro e Boselli.

“Essa era a intenção, de ser uma equipe mais cascuda, experiente, a escolha do Ramiro também foi pensando em uma substituição, uma mudança tática, de armar uma situação de armar o Ramiro pela direita e o Pedrinho por dentro”.