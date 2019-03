Corinthians terá Love e Boselli no ataque e zaga reserva diante do São Bento

Após a classificação dramática diante do Racing na Argentina, pela primeira fase da Copa Sul-Americana, o Corinthians retorna seu foco para o Campeonato Paulista, onde enfrenta o São Bento neste sábado. Na chuvosa manhã desta sexta-feira, o time alvinegro encerrou a preparação para o duelo no CT Joaquim Grava e Fábio Carille indicou que mandará a campo uma equipe mista, com novidades em todos os setores.

Enquanto os reservas fizeram uma atividade posicional sob a batuta dos auxiliares no campo mais próximo à área destinada à imprensa, o treinador alvinegro comandou um treino tático no gramado ao fundo, com foco nas finalizações e na bola parada, e esboçou a escalação que deve iniciar o embate. Dessa forma, o Corinthians terá seis mudanças em relação ao time que eliminou o Racing, no El Cilindro.

Henrique, Manoel, Ralf, Ramiro, Pedrinho e Gustagol realizaram um trabalho leve, apenas de corridas no campo, e devem ficar como opção no banco de reservas. As vagas serão preenchidas por Pedro Henrique, Marllon, Richard, Júnior Urso, Vagner Love e Boselli. Assim, Fábio Carille aposta na seguinte escalação para vencer a equipe do interior: Cássio; Fagner, Marllon, Pedro Henrique e Danilo Avelar; Richard, Júnior Urso, Sornoza e Clayson; Love e Boselli.

Entre os reservas, o zagueiro uruguaio Bruno Méndez, anunciado na última quinta-feira, treinou normalmente com o grupo pelo segundo dia consecutivo, assim como Jadson, que trata uma tendinite no joelho e está afastado desde a vitória sobre o São Paulo. O meio-campista, entretanto, deve ser poupado e ficar à disposição apenas para o clássico diante do Santos, no dia 10.

Prestes a ser oficializado como 12º reforço do Timão para a temporada, o meio-campista Régis correu ao redor do gramado mais uma vez. A diretoria alvinegra foi atrás do jogador a pedido de Fábio Carille e, desde a semana passada, o meia vinha passando por testes.

O Corinthians lidera o Grupo C do Campeonato Paulista com 13 pontos, um a mais que a Ferroviária, vice-líder. Faltando quatro rodadas para o fim da primeira fase, o time do Parque São Jorge encara o São Bento, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, para ganhar maior tranquilidade na luta pela classificação.

*Especial para a Gazeta Esportiva