Corinthians volta ao CT com Jadson, Bruno Méndez e Régis no campo

Passada a euforia pela classificação à segunda fase da Copa Sul-Americana depois de uma dramática disputa por pênaltis com o Racing, em pleno El Cilindro, o Corinthians voltou para casa. Na tarde dessa quinta-feira, o elenco alvinegro treinou sob chuva no CT Joaquim Grava.

O foco agora é o duelo com o São Bento, marcado para sábado, às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

As novidades atendem pelos nomes de Jadson, Bruno Méndez e Régis. O primeiro apareceu no campo, fez um trabalho com bola junto ao preparador físico e também foi coringa em um mini-coletivo dos reservas.

Jadson trata uma tendinite no joelho e está afastado desde a vitória sobre o São Paulo. A expectativa é que o camisa 10 fique à disposição da comissão técnica no clássico do dia 10, contra o Santos.

Já Bruno Méndez treinou ao lado de Marllon e Pedro Henrique sem medo de aparecer às lentes da imprensa. O zagueiro uruguaio foi anunciado como reforço do clube minutos antes do início da atividade. Até então, o jogador de 19 anos vinha trabalhando apenas na academia quando os jornalistas se faziam presentes no CT.

Já Régis deve ser anunciado nessa sexta-feira. O Corinthians foi atrás do jogador a pedido de Fábio Carille e, desde a semana passada, o meia vinha passando por testes. Nessa quinta, o jogador do Bahia foi acompanhado pelo preparador físico Walmir Cruz em um trabalho à parte, mas no gramado.

Aqueles que disputaram apenas o segundo tempo da partida com o Racing, casos de Vagner Love, Mateus Vital e Richard, reforçaram o grupo que foi exigido em um mini-coletivo.

Fábio Carille separou dois times da seguinte forma: Walter, João, Pedro Henrique, Carlos, Thiaguinho, Richard, Araos, Oya, Diaz, Clayson e Romero de um lado. E Cássio, Michel, Marllon, Bruno Mendez, Urso, Marquinhos, Vital, André Luis, Gustavo Silva, Love e Boseli do ouro.

Nessa sexta-feira, o treinador corintiano terá todos à disposição para definir quem entrará em campo no Estadual. O treino está marcado para o período da manhã.