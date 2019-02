Bruno Méndez assina até fim de 2023 e é nova opção para zaga do Corinthians

A tão criticada zaga do Corinthians ganhou um reforço na tarde dessa quinta-feira. O uruguaio Bruno Méndez assinou contrato com validade até dezembro de 2023 com o clube do Parque São Jorge.

Capitão da Seleção Sub-20 de seu país e com uma partida justamente diante do Brasil de Tite em seu currículo, a promessa celeste tem 19 anos e chamou atenção jogando pelo Mantevidéu Wanderes.

A diretoria alvinegra desembolsará 3,5 milhões de dólares, aproximadamente R$ 13 milhões, para adquirir 85% do jogador. O Wanderes ficará com o restante e, assim, ainda poderá lucrar mais em uma futura venda de sua revelação.

Bruno Méndez já treina no CT Joaquim Grava desde a semana passada, mas ainda aguardava os tramites finais, a chegada de todos os documentos necessários, para, enfim, assinar contrato com o Timão.

O novo reforço terá de aguardar até as quartas de final do Campeonato Paulista para ser inserido na lista de inscrição. Na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, basta que seu nome esteja no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, o que deve acontecer em breve.

Mas, na Copa Sul-Americana, Méndez não poderá ser utilizado por Fábio Carille. Ele não chegou a entrar em campo, mas entrou na lista de inscritos enviada à Conmebol pelo Wanderes. Segundo o regulamento, isso é o suficiente para que o jogador fique impossibilitado de defender outra equipe na mesma edição.

Com a saída de Léo Santos, emprestado ao Fluminense, Bruno Méndez terá a concorrência de Henrique, Manoel, Marllon e Pedro Henrique em seu setor.