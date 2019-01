Carille defende, mas vê Avelar de saída e é categórico sobre Arana: “Vai chegar”

A expectativa por Guilherme Arana é grande dentro do Corinthians, talvez na mesma proporção do otimismo no sucesso das negociações junto ao Sevilla. A Gazeta Esportiva revelou que os dirigentes alvinegros encontraram uma maneira de atender o pedido dos espanhóis, e agora aguardam a resposta definitiva.

“Estamos conversando bastante. Vamos aguardar. Temos de esperar os europeus, que fazem aquelas loucuras que sempre fizeram”, comentou o presidente Andrés Sanchez, ciente de que a janela de transferências entre europeus só termina no fim desse mês, e até lá tudo pode mudar.

Fábio Carille, no entanto, parece mais seguro da chegada do reforço e já o vê assumindo a vaga de Danilo Avelar, que deve ser devolvido ao Torino-ITA ao fim de seu vínculo por empréstimo com o Corinthians, em junho.

“O Arana ganhou titularidade comigo. Eu o acompanho desde 2014. Sabemos que o contrato do Danilo Avelar é por empréstimo, então o Corinthians está se preparando para a sequência. E vai chegar. A gente não sabe como está fisicamente, mas fez bons jogos na Espanha”, comentou o treinador, sem deixar de sair em defesa de seu atual titular, mais uma vez muito criticado neste sábado.

“Não tenho falado nada com ele, porque ele é um cara de uma personalidade boa. Discordo de quem está falando isso, porque ele teve uma média tranquila, jogador experiente, alto, de imposição física. Com trabalho e a personalidade que ele tem, isso vai mudar. Vão começar a pensar diferente sobre o Avelar”, afirmou Carille.

