Carille reprova atuação, fala onde quer Love e confirma estreia de Manoel

O Corinthians venceu pela primeira vez em 2019. Foi suado, mais até do que Fábio Carille imaginava. Aos fim da partida, o técnico do Timão admitiu que o placar de 1 a 0 em ciam da Ponte Preta, principalmente pela forma como aconteceu, não lhe deu tantos motivos assim para comemorar.

“Não atingiu, ficamos muito exposto, foi um risco mesmo, algo que eu não trabalhei, coisa que eu não gosto de fazer é coisa que eu não trabalho. A gente teve posse, mas sem a bola a gente sofreu um pouco, à frente da nossa zaga um pouco aberta. Contra o São Caetano ainda foi nosso melhor jogo”, comentou, em entrevista coletiva na Arena.

“Buscar resultado a gente tem que buscar sempre. Eu ia ficar muito mais feliz se nosso rendimento fosse melhor. Se a gente estivesse ganhando, eu ia colocar um volante. Chamei todos: ‘fiquem atentos’. Mas eu tinha de arriscar, tentar, jogando em casa”, analisou.

“Estou buscando rendimento ainda. A vitória é boa, mas é um início, jogadores chegando, jogadores para estrear, diretoria trabalhando bastante”, reiterou, antes de admitir que quarta-feira, contra o Red Bull, de novo em casa, o torcedor deverá ter uma nova escalação em campo.

“Bem provável que sim, gostei de algumas peças individuais hoje. Agora é questão de entrosamento. O que vou colocar quarta em campo é aquilo que eu minha comissão já vamos estar achando o melhor para esse momento”.

Quem já sabe que vai jogar na quarta rodada do Paulistão é Manoel, zagueiro contratado junto ao Cruzeiro.

“O Manoel estreia quarta-feira. É certo. Ele já sabe”, avisou Carille.

E no Corinthians que ainda busca soluções e ajustes, Fábio Carille já sabe de que maneira pretende usar Vagner Love, reforço anunciado na véspera do confronto com a Ponte Preta.

“Eu não sei nem quando o Love vai desembarcar, não sei a questão física, não sei quantas rodadas. Não tem como pensar. Minha ideia, sim, é jogar um nove e mais o Love. Mas, não sei quando. Falei com o Love ontem à noite, mas não quis perguntar sobre questão física, porque sei que ele vai chegar e vai fazer todos os testes”, concluiu Carille.

Vagner Love chega ao Rio de Janeiro nesse domingo e deve se apresentar ao Corinthians no dia seguinte.