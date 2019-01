Boselli chega, cita Tevez e exalta grandeza do Corinthians

Mauro Boselli chegou a São Paulo na manhã dessa sexta-feira para concluir sua negociação com o Corinthians. Recepcionado por jornalistas e alguns torcedores no Aeroporto de Guarulhos, o centroavante argentino deu suas primeiras palavras em solo brasileiro e se mostrou empolgado com o que vem pela frente.

“Me sinto muito contente com essa experiência. Quando apareceu a oportunidade de jogar em uma equipe tão grande como o Corinthians, não pensei nem um minuto. Vamos esperar agora poder realizar exames médicos e depois fazer o melhor pelo clube e para a torcida”, afirmou.

O jogador de 33 anos fará exames clínicos no CT Joaquim Grava pela manhã, conhecerá as instalações do clube e alguns de seus novos companheiros e à tarde fará exames cardiológicos. Se tudo correr bem, assinará contrato ainda nessa sexta. O vínculo será de dois anos, com possibilidade de renovação por uma temporada mais.

“É um grande desafio. Uma oportunidade muito boa em uma fase madura da minha carreira e espero que as coisas possam sair bem”, continuou.

Nas últimas cinco temporadas, Boselli defendeu o León-MEX e se tornou em um dos maiores ídolos da história do clube ao marcar 131 gols em 231 jogos. Foram dois títulos e três vezes artilheiro nacional. Em seu histórico ainda há duas taças da Libertadores da América, estas conquistas por Boca Juniors e Estudiantes.

Por conhecer bem o futebol do continente, Mauro Boselli garantiu conhecer o Corinthians e lembrou de seus conterrâneos que fizeram história com a camisa alvinegra em uma passado recente.

“Conheço muito. Jogadores importante, argentinos, como Carlitos Tevez e Mascherano jogaram aqui. E por ser Sul-Americano, sabemos. O Corinthians é um grande clube e para mim é um orgulho poder vestir essa camisa”, afirmou, antes de lembrar de quando a Fiel invadiu suas redes sociais.

“Creio que isso dá uma magnitude do tamanho desse clube, não só no Brasil como na América do Sul. Para mim é muito importante chegar a um clube dessa magnitude”, concluiu.

Antes de se apresentar a Fábio Carille, Mauro Boselli voltará ao México para uma entrevista coletiva de despedida do Léon. O jogador tinha mais seis meses de contrato com o clube, mas conseguiu a rescisão de forma amigável. O Timão não precisou desembolsar nenhum valor para contratar o centroavante e já tê-lo nesse primeiro semestre de 2019.

