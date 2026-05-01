Atuações: Lingard e Gustavo Henrique lideram Corinthians em vitória contra Peñarol

O Corinthians bateu o Peñarol na noite da última quinta-feira por 2 a 0, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da Copa Libertadores. O Timão dominou o rival uruguaio do início ao fim e contou com os destaques de Lingard, Gustavo Henrique, Garro, Yuri Alberto e Breno Bidon, enquanto André destoou um pouco dos demais.

Gustavo Henrique foi decisivo para a vitória alvinegra. O zagueiro brilhou novamente no ataque, se movimentou para se livrar da marcação e, com muito mérito, apareceu sozinho para cabecear para o fundo das redes. Defensivamente, passou muita segurança ao lado de Gabriel Paulista mais uma vez, se posicionando muito bem e cortando algumas bolas perigosas pelo chão. Ótima partida.

Garro mostrou, mais uma vez, estar recuperando o bom futebol. O argentino foi um dos principais jogadores do Corinthians na vitória, com muita movimentação, passes de primeira e ajudando a clarear jogadas. Além disso, também voltou a se destacar nas bolas paradas, dando a assistência para o gol de Gustavo Henrique.

Yuri Alberto também não poderia deixar de ser mencionado. O camisa 9 pecou um pouco nas tomadas de decisão e foi fominha em alguns lances, mas terminou o jogo com méritos. Correu muito e se doou no ataque, como de costume, e foi bem nos pivôs. Usou o jogo de corpo para ganhar do zagueiro do Penãrol no lance do segundo gol. Ao invadir a área, percebeu a movimentação do companheiro e, em vez de chutar, encontrou passe para Lingard, sozinho.

Lingard também fez um bom jogo. Escolhido por Fernando Diniz para formar dupla com Yuri na ausência de Kayke, o inglês se entendeu bem com o brasileiro e encontrou boas tabelas. Deu muitos passes de primeira e criou boas oportunidades, jogando simples, sem firula. No lance do segundo gol, teve muitos méritos ao brigar pela posse e retomar a bola no campo de ataque, invadindo a área e se posicionando bem para ser opção.

Breno Bidon, por fim, foi outro nome que se destacou. O camisa 7 teve muita lucidez para tomar as melhores decisões quando teve a posse e voltou a ser aquele meio-campista que controla a bola e sabe o que fazer com a ela. Se movimentou muito em campo e esteve bastante ativo na partida.

Por outro lado, André foi, talvez, quem mais destoou dos demais companheiros. O volante ainda parece distante de sua melhor versão e perdeu alguns embates no meio-campo, sem grande participação no confronto. Ainda perdeu uma boa chance ao acertar a trave em finalização de dentro da área.

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians assumiu a liderança geral da Libertadores e encaminhou a classificação às oitavas de final. O Timão somou a terceira vitória consecutiva no torneio, manteve os 100% de aproveitamento e permaneceu na liderança do Grupo C, com três pontos de vantagem sobre o Platense-ARG, segundo colocado.

Próximos jogos do Corinthians

Mirassol x Corinthians (14ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 03/05 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP)

Santa Fe-COL x Corinthians (quarta rodada da Libertadores)

Data e horário: 06/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)