Corinthians confia em bom retrospecto contra o Vitória por fim de jejum no Brasileiro

Neste sábado, o Corinthians volta a campo após uma vitória importante pela Copa Libertadores diante do Santa Fe. Desta vez, o Timão enfrenta o Vitória pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h (de Brasília), no Barradão, onde defende um longo período de invencibilidade diante do adversário e pretende se aproveitar disso para encerrar o jejum pela competição.
Aqui a energia aqui é diferente mesmo, Diniz! 🫶🏽#VaiCorinthians pic.twitter.com/8TibS1SHo4
— Corinthians (@Corinthians) April 16, 2026
Apesar do bom momento na Libertadores, o Corinthians não sabe o que é vencer pelo Brasileirão há quase dois meses. Seu último triunfo no torneio foi no dia 19 de fevereiro, quando venceu o Athletico-PR por 1 a 0 em Curitiba.
Desde então, o Timão somou oito partidas com cinco empates e três derrotas, sendo a última, contra o Internacional, decisiva para a demissão do técnico Dorival Júnior.
Sob o comando de Fernando Diniz, o Corinthians disputou apenas uma partida pelo Brasileirão, no último domingo, quando empatou em 0 a 0 o clássico contra o Palmeiras na Neo Química Arena.
Agora, contra o Vitória, o Timão busca se aproveitar dos bons resultados que vem conquistando em suas últimas partidas no Barradão. O Alvinegro Paulista não é derrotado atuando no estádio de Salvador há quase 10 anos, já que o último revés sofrido no local foi em maio de 2016.
A partir daí, o Corinthians visitou o Rubro-Negro cinco vezes, conquistando três vitórias e dois empates no período. Um destes triunfos ocorreu no último encontro das equipes, em que o Timão superou os baianos no Barradão por 1 a 0, com um gol de Charles.
Contando também partidas em que o Corinthians foi mandante, são nove anos de invencibilidade alvinegra, com quatro vitórias e quatro empates em oito duelos.
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Situação na tabela
Devido à sequência sem triunfos na competição, o Corinthians luta para se afastar da parte de baixo da tabela. O Timão é o 16º colocado, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 11 pontos conquistados, apenas um de diferença para o Cruzeiro, que abre a degola.
Detalhes da partida
- Jogo: Vitória x Corinthians
- Data e horário: 18 de março de 2026 (sábado) | 20h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro
- Local: Barradão