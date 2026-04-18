Corinthians confia em bom retrospecto contra o Vitória por fim de jejum no Brasileiro

Neste sábado, o Corinthians volta a campo após uma vitória importante pela Copa Libertadores diante do Santa Fe. Desta vez, o Timão enfrenta o Vitória pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h (de Brasília), no Barradão, onde defende um longo período de invencibilidade diante do adversário e pretende se aproveitar disso para encerrar o jejum pela competição.

Apesar do bom momento na Libertadores, o Corinthians não sabe o que é vencer pelo Brasileirão há quase dois meses. Seu último triunfo no torneio foi no dia 19 de fevereiro, quando venceu o Athletico-PR por 1 a 0 em Curitiba.

Desde então, o Timão somou oito partidas com cinco empates e três derrotas, sendo a última, contra o Internacional, decisiva para a demissão do técnico Dorival Júnior.

Sob o comando de Fernando Diniz, o Corinthians disputou apenas uma partida pelo Brasileirão, no último domingo, quando empatou em 0 a 0 o clássico contra o Palmeiras na Neo Química Arena.

Agora, contra o Vitória, o Timão busca se aproveitar dos bons resultados que vem conquistando em suas últimas partidas no Barradão. O Alvinegro Paulista não é derrotado atuando no estádio de Salvador há quase 10 anos, já que o último revés sofrido no local foi em maio de 2016.

A partir daí, o Corinthians visitou o Rubro-Negro cinco vezes, conquistando três vitórias e dois empates no período. Um destes triunfos ocorreu no último encontro das equipes, em que o Timão superou os baianos no Barradão por 1 a 0, com um gol de Charles.

Contando também partidas em que o Corinthians foi mandante, são nove anos de invencibilidade alvinegra, com quatro vitórias e quatro empates em oito duelos.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Situação na tabela

Devido à sequência sem triunfos na competição, o Corinthians luta para se afastar da parte de baixo da tabela. O Timão é o 16º colocado, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 11 pontos conquistados, apenas um de diferença para o Cruzeiro, que abre a degola.

Detalhes da partida