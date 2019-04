Arena Corinthians registra recorde de público na final do Paulistão

A Arena Corinthians registrou o maior público de sua história neste domingo, no confronto entre Corinthians e São Paulo, pelo jogo de volta da grande final do Campeonato Paulista. Nada mais, nada menos que 46.903 pessoas compareceram ao estádio em Itaquera para acompanhar o tricampeonato estadual da equipe comandada por Fabio Carille. A renda da partida também impressionou: R$ R$ 5.014.884,00

Antes da partida deste domingo, o maior público registrado na Arena Corinthians foi no Derby de 2017, quando o Timão acabou superando o Palmeiras por 3 a 2 em partida decisiva para o desfecho do Campeonato Brasileiro daquele ano. Naquela ocasião, o público total foi de 46.493 pessoas, gerando uma renda de R$ 2.908.847,00.

Até então, o recorde de público de 2019 na Arena Corinthians havia sido registrado justamente no clássico contra o São Paulo na primeira fase do Paulistão. A vitória do Timão por 2 a 1 no Majestoso contou com a presença de 42.303 pessoas, que geraram uma renda de R$ 2.219.753 para o clube do Parque São Jorge.