Andrés lamenta decisão da Justiça e diz que taça do Mundial é réplica

Nesta quarta-feira, o Tribunal de Justiça de São Paulo reautorizou a penhora da taça do Mundial de Clubes de 2012, graças à dívida de R$ 2,48 milhões do Corinthians com o Instituto Santanense de Ensino Superior. Um dia depois, a decisão foi lamentada pelo presidente do Timão, Andrés Sánchez, que fez questão de ressaltar que o troféu em posse do clube não passa de uma réplica.

“Eu não sou jurídico, mas… Tem ônibus, tem caminhão, tem carro, tem terreno. Mas, se eles acham que têm que pegar a taça… E outra: eles tão achando que a taça do Mundial é verdadeira? É réplica. A verdadeira já está com a Fifa de novo. Mas eles insistem”, disse, em entrevista concedida nesta quinta-feira, após o Congresso Técnico das quartas de final do Campeonato Paulista.

Por ser uma decisão em segunda instância, ainda cabe recurso ao clube do Parque São Jorge. O processo é movido desde 2008 e as partes negociavam um acordo até o pedido inicial de penhora. Apesar da falta de um acerto, o presidente alvinegro garante que o pagamento deverá ser feito, no máximo, até a próxima segunda-feira.

“Tentamos fazer o acordo. Estava adiantado com a empresa, mas os advogados nunca aceitaram e agora vamos pagar, entre hoje e no mais tardar de segunda-feira”, completou Andrés, após a reunião realizada na sede oficial da FPF (Federação Paulista de Futebol).

