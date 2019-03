FPF anuncia datas e horários das quartas de final do Paulistão 2019

Em evento realizado na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol), nesta quinta-feira, em São Paulo (SP), foram definidos os horários, as datas e os locais dos confrontos de quartas de final do Campeonato Paulista 2019. Além disso, foi confirmada a utilização oficial do VAR (vídeo-arbitragem), testado ao longo da primeira fase da competição, que marcará presença nos 14 jogos deste mata-mata. Serão sete profissionais dentro da sala de operações, auxiliados por até 19 câmeras nos estádios.

Grande surpresa da primeira fase, o Red Bull ficou com a melhor campanha entre os 16 times da elite estadual e terá pela frente o Santos, segundo colocado do Grupo A. Palmeiras e Novorizontino fazem o confronto do Grupo B, com o time da capital decidindo em casa. Corinthians e Ferroviária travam o duelo de classificados do Grupo C, que teve o Timão como o melhor colocado. Por fim, o São Paulo, que ficou com o pior desempenho dos oito classificados, encara o Ituano, líder do Grupo D.

A luta por uma vaga nas semifinais do Paulistão começa já neste final de semana. O primeiro a entrar em campo é o Palmeiras, que reedita o confronto das duas últimas edições do Estadual, mais uma vez disputando a classificação com o Novorizontino. O primeiro encontro será no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, a partir das 17h (no horário de Brasília) deste sábado. A volta, por sua vez, acontece na próxima terça-feira (26 de março), às 21h, no Allianz Parque.

Ainda neste sábado, o Santos joga a partida de ida com o Red Bull, no Pacaembu, a partir das 19h30 (de Brasília). A partida de volta está agendada para as 20h da próxima terça-feira (26), no Moisés Lucarelli, em Campinas.

Já no domingo, após uma classificação sofrida na primeira fase, o São Paulo encara o Ituano, líder do Grupo C, às 16h (de Brasília), no Morumbi. O confronto decisivo acontecerá na quarta-feira seguinte, às 19h15, no estádio do Novelli Júnior, na cidade de Itu.

Dono da melhor campanha do Grupo D, o Corinthians vai até Araraquara para medir forças com a Ferroviária, em jogo de ida marcado para as 19h (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa. O duelo de volta também será realizado na próxima quarta, às 21h30, na Arena de Itaquera.

Confira abaixo as datas e horários de todos os confrontos de quartas de final do Paulistão 2019:

Palmeiras x Novorizontino

Ida: Sábado (23 de março), às 17h – Jorge Ismael de Biasi

Volta: Terça-feira (26 de março), às 21h – Allianz Parque

Red Bull x Santos

Ida: Sábado (23 de março), às 19h30 – Pacaembu

Volta: Terça-feira (26 de março), às 20h – Moisés Lucarelli

Ituano x São Paulo

Ida: Domingo (24 de março), às 16h – Morumbi

Volta: Quarta-feira (27 de março), às 19h15 – Novelli Júnior

Corinthians x Ferroviária

Ida: Domingo (24 de março), às 19h – Fonte Luminosa

Volta: Quarta-feira (27 de março), às 21h30 – Arena Corinthians