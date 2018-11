Corinthians vai pagar faculdade para não ficar com taça penhorada

O Corinthians foi notificado oficialmente na tarde dessa quinta-feira sobre a penhora da taça do Mundial de Clubes de 2012 por causa de uma dívida de R$ 2,48 milhões com o Instituto Santanense de Ensino Superior. O processo é movido desde 2008 e as partes negociavam um acordo, tudo até o pedido de penhora. O Corinthians agora garante que vai pagar e acabar com o problema.

“Pelo menos temos duas (taças de Mundial) para penhorar. Temos terreno, ônibus, carro, preferiram a taça do Mundial. Estamos num processo desde 2005 (na verdade 2008), tínhamos uma parceria lá no Parque São Jorge, anos depois teve um rompimento, os dois entraram na justiça, a faculdade tem a receber, o Corinthians também tem, estávamos negociando e estava bem adiantado, mas, infelizmente, os advogados fizeram um ato midiático. Vamos resolver em 48 horas. É uma ação midiática”, disse o presidente corintiano, Andrés Sanchez, em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava.

“Quanto vale a taça no valor financeiro? Mas é direito deles, justiça é para isso. Temos 48 horas para resolver e vamos resolver”, reiterou, sem esconder sua irritação com a situação.

A faculdade já havia tentado bloquear parte do prêmio que o Corinthians tinha a receber da CBF pelo vice-campeonato da Copa do Brasil. A ação não deu certo, pois os R$ 20 milhões caíram na conta alvinegra antes da atitude da universidade.