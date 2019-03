Justiça reautoriza penhora da taça do Mundial do Corinthians

Nesta quarta-feira, o Tribunal de Justiça de São Paulo voltou a autorizar a penhora da taça do Mundial de Clubes de 2012, conquistada pelo Corinthians diante do Chelsea. O imbróglio é por conta de uma dívida de R$ 2,48 milhões do Timão com o Instituto Santanense de Ensino Superior.

Por ser uma decisão em segunda instância, ainda cabe recurso ao clube do Parque São Jorge. O processo é movido desde 2008 e as partes negociavam um acordo até o pedido inicial de penhora.

Em novembro de 2018, Luis Paulo Rosenberg, então diretor de marketing do Corinthians, explicou a situação. “Vamos recuperar um pouco da história, a UniSant’Anna entrou ainda na gestão (Alberto) Dualib, onde houve um entrevero. A Universidade foi buscar seus direitos, nesse processo ela teve problemas financeiros, encontrou um grupo sólido, representado aqui pelo Paulo Linhares, que adquiriu a Universidade, para a recolocar entre as grandes, enquanto seguia o processo jurídico iniciado pelos outros gestores. Procuraram o Corinthians dizendo que o intuito era crescer em São Paulo, ter uma participação importante na Zona Leste e que via com bons olhos a associação da marca com o Corinthians”, disse à ocasião.

“Enquanto isso prosseguia, como os ritos jurídicos tem seus tempos e suas normas próprias, justamente agora, que nós estamos às vésperas de um entendimento vantajoso para o Corinthians, para a Universidade e principalmente para os alunos, tivemos isso. Eles pediram para vir aqui, esclarecer, dizer a posição dos atuais administradores e dizer para o corintiano que não há nenhuma intenção de se valer do símbolo do Corinthians para se valer de qualquer coisa”, completou o então dirigente.

Paulo Linhares, pró-reitor administrativo da universidade, também explicou o caso. “A Universidade está sob uma nova direção e nosso foco é trabalhar pela educação. Assim que assumimos começamos a fazer acordos, e um que estamos tratando como prioridade é com o Corinthians. Tivemos uma excelente reunião, daqui para frente vai ser uma nova história da UniSant’Anna. Não tivemos em nenhum momento o intuito de desrespeitar o Corinthians. Essa questão jurídica, agora vamos cuidar não de remoer o passado, mas sim tranquilizar a todos e dizer que daqui para frente esperamos uma nova história”, justificou.

Corinthians responde em nota oficial

Por meio de nota divulgada à imprensa, o Corinthians afirmou desconhecer qualquer intimação da Justiça quanto ao assunto.

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que não foi intimado pela Justiça sobre qualquer decisão acerca do recurso atinente à penhora da taça do Mundial de 2012 e, portanto, não teve acesso ao teor da suposta decisão veiculada por alguns veículos de comunicação na rede mundial de computadores.

A agremiação trabalha para solucionar o caso e reiteradas vezes ofereceu propostas de acordo, inclusive recentemente propôs parcelamento do valor da referida dívida alegada pelo Instituto Santaense em 6 vezes, à semelhança do que é autorizado por Lei em casos de execução.

O clube aguardará a decisão da Justiça acerca do pedido de parcelamento, bem como aguardará a publicação do acórdão referente à penhora, para voltar a se manifestar. De todo modo, o Corinthians assegura a sua torcida que o imbróglio judicial será resolvido e não considera que a prestigiada e inestimável taça esteja em risco, sendo a penhora medida que tem como único intuito gerar efeito midiático infundado que não condiz com as tratativas que até então vinham sendo mantidas.”