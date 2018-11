Andrés está na Europa em busca de reforços para o Corinthians

Andrés Sanchez viajou na noite dessa segunda-feira à Europa para reuniões em Londres e Madri, respectivas capitais de Inglaterra e Espanha. A missão do presidente do Corinthians conseguir viabilizar a contratação de reforços para a temporada 2019. A informação foi divulgada inicialmente pelo globoesporte e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O mandatário tem garantido que o clube terá um elenco forte no próximo ano. Depois de apostar em jogadores jovens e promissores, a ideia do departamento de futebol do clube agora é encontrar três ou quatro jogadores tarimbados, reconhecidos, para dar equilíbrio ao time e elevar o nível de competitividade.

Jair Ventura evita ao máximo falar em nomes, mas já deixou claro que o foco das negociações está em recompor os setores mais prejudicados com o desmanche que a equipe sofreu durante 2018.

As posições de goleiro, lateral direito e primeiro volante são praticamente as únicas que o clube entende estar bem servido. No mais, a diretoria espera encontrar oportunidades para dar à comissão técnica melhores opções.

A busca já começou principalmente porque o Corinthians não admite pagar salários exorbitantes, acima de R$ 700 mil. Esse teto limita as possibilidades. Na tese de Andrés, ninguém no Corinthians pode ganhar mais que Cássio, Fagner e Jadson, jogadores identificados, campeões, titulares e que já chegaram à Seleção Brasileira.

A viagem ao Velho Continente também pode servir para tratar sobre a situação de Jonathas. O centroavante do Hannover está emprestado ao Timão até o meio de 2019, mas o clube do Parque São Jorge não pretende abreviar o vínculo e, talvez, até dar uma nova oportunidade a Gustagol a partir de janeiro.

