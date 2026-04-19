Análise: Corinthians volta a ser inofensivo e precisa ligar alerta no Brasileiro

O Corinthians voltou a se mostrar totalmente inofensivo no empate sem gols contra o Vitória, no último sábado, no qual saiu de campo sem nenhuma finalização a gol. O Timão teve apenas chutes para fora no duelo no Barradão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ainda entrou na zona de rebaixamento, tendo o pior ataque do torneio. Por isso, a equipe alvinegra precisa ligar o alerta com urgência, antes que a situação se agrave ainda mais em um calendário já apertado por natureza.

Timão decepciona no primeiro tempo

O técnico Fernando Diniz levou a campo um Corinthians modificado, diferente de suas três primeiras escalações. Ele admitiu que poderia ter repetido o time pela quarta vez, mas foi forçado a promover mudanças pelas suspensões de Matheuzinho e André, ambos expulsos no Derby. Com isso, Pedro Milans e Carrillo ganharam uma oportunidade no 11 inicial. Hugo Souza também saiu jogando após o STJD conceder efeito suspensivo.

O duelo começou perigoso para o Corinthians. Ao marcar com a linha alta, o Timão cedeu muitos espaços em profundidade aos atacantes do Vitória, que foram lançados em duas oportunidades. Na mais clara delas, Kayzer saiu cara a cara com Hugo, mas estava impedido. Fato é que a equipe alvinegra pareceu desprotegida nos primeiros minutos, com o Leão controlando a posse de bola e deixando o time corintiano mais acuado.

Por volta dos 15 minutos, a posse passou a ficar mais dividida, mas a partida se tornou um tanto amarrada, com poucos espaços e muita lentidão na circulação de bola por parte dos dois times. Ainda assim, foi o Vitória quem tomou a iniciativa, enfrentando um Corinthians muito passivo no jogo e tecnicamente abaixo. O Timão parou na marcação compacta do Leão e não conseguiu trabalhar as jogadas quando teve a posse, sofrendo até mesmo para trocar passes no campo ofensivo.

Em suma, foi uma primeira etapa um tanto monótona, principalmente por parte do Corinthians. A equipe de Diniz não conseguiu fazer seu jogo de aproximação e reviu um problema recorrente da Era Dorival: saiu de campo sem finalizar a gol uma vez sequer. Defensivamente, o Timão também levou alguns sustos, mas não foi realmente ameaçado pelo rival. Foi uma etapa inicial decepcionante do lado alvinegro, com combates muito fortes e pouca amplitude pelos lados do campo.

Corinthians sem inspiração

O Corinthians de Diniz voltou do intervalo sem mudanças, mas da necessidade de retomar o caminho das vitórias no Brasileirão, o Timão passou a se soltar mais, tomando decisões um pouco mais arriscadas. O jogo, assim, começou a ficar um pouco mais animado. A primeira mexida do Timão veio aos nove minutos, quando Matheus Pereira entrou no lugar de Breno Bidon, que sentiu após uma dividida.

Percebendo a necessidade dar mais criatividade ao time, Diniz olhou para o banco de reservas e chamou outros dois nomes: Kaio César, voltando de lesão, e Allan. O treinador ousou na substituição e tirou um lateral direito para a entrada de um atacante, recuando Carrillo para a função. A entrada do camisa 37 trouxe gerou reação imediata com mais movimentação no ataque, porém acabou não fazendo muita diferença no longo prazo.

Ainda sem criatividade e com nenhum chute a gol, o Corinthians fez as últimas substituições e promoveu as entradas de Lingard e Zakaria Labyad. Até mesmo nas bolas paradas o Timão não conseguiu ter chances, atacando tão pouco que o rival sequer cedeu escanteios. Nos minutos finais, o time alvinegro até chegou a rondar bem a área do Vitória, mas os jogadores tiveram muita afobação, o que culminou na falta de precisão.

Nos minutos finais, o Corinthians buscou a pressão final, mas não incomodou o Vitória com finalizações a gol. A falta de criatividade do Timão é um problema a ser corrigido com urgência por Fernando Diniz — afinal, foi justamente um dos motivos que levou à queda de Dorival Júnior. O técnico acabou de chegar, é claro, mas depois de arrumar a defesa, precisa colocar o setor criativo no topo da lista de prioridades para a sequência da temporada.

Situação na tabela

O resultado foi péssimo para o Corinthians, que chegou ao nono jogo consecutivo sem vitória no Campeonato Brasileiro — já são seis empates e três derrotas no recorte. O Timão ainda entrou na zona de rebaixamento com a vitória do Cruzeiro e caiu para a 17ª colocação, com 12 pontos.

Próximos jogos do Corinthians

Barra-SC x Corinthians (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 20/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Corinthians x Vasco (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 26/04 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)