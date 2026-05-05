Altitude em Bogotá impõe desafio físico ao Corinthians na Libertadores

O confronto entre Corinthians e Santa Fe, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, coloca o time brasileiro diante dos 2.640 metros de altitude do Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia).

Líder do Grupo E com 100% de aproveitamento, o Corinthians chega em vantagem na tabela, mas precisará lidar com um cenário fisiologicamente exigente. A altitude reduz a disponibilidade de oxigênio no organismo, afetando diretamente o rendimento dos atletas.

“A altitude impacta diretamente o desempenho do jogador porque reduz a disponibilidade de oxigênio no organismo. Com isso, o atleta se cansa mais rápido, tem dificuldade em repetir arrancadas e demora mais para se recuperar entre esforços”, explica Letícia Villani, especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil).

“Em altitudes consideradas moderadas, entre 1.200 e 2.500 metros, já há efeitos importantes: o músculo entra em fadiga mais cedo, há maior acúmulo de lactato e o tempo de recuperação aumenta. Além disso, a menor oxigenação também afeta o cérebro, prejudicando o controle dos movimentos”, explicou a fisioterapeuta.

Na prática, isso pode significar um Corinthians menos intenso, com maior dificuldade para manter pressão alta e repetir sprints ao longo da partida. A tendência é de um jogo mais cadenciado, com impacto direto na estratégia imposta pelo técnico Fernando Diniz.

“Mesmo com algum nível de adaptação, o desempenho em campo é impactado. A velocidade tende a cair, a capacidade de repetir esforços diminui e o tempo até a exaustão é reduzido. Isso aumenta também o risco de lesões musculares”, acrescentou a especialista.

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Além da queda de rendimento, há também riscos físicos. Sintomas como fadiga, tontura e falta de ar são comuns, e o tempo de recuperação após o jogo tende a ser mais longo. Em um calendário apertado, esse fator pode influenciar inclusive nos próximos compromissos do Corinthians.

Corinthians na Libertadores

Ainda com 100% de aproveitamento na Libertadores, o Corinthians lidera o Grupo E, isolado com nove pontos. Logo atrás, está o Platense, que perdeu para o Alvinegro, mas venceu os outros dois jogos e soma seis pontos.