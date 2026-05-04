Análise: Corinthians faz pior jogo com Diniz em noite sem repertório e de polêmicas de arbitragem

O Corinthians fez o seu pior jogo sob o comando de Fernando Diniz e amargou a primeira derrota com o novo treinador ao perder para o Mirassol por 2 a 1 na noite do último domingo, fora de casa, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto foi marcado pela falta de soluções ofensivas e pela desorganização defensiva do Timão - além, é claro, de decisões polêmicas de arbitragem que prejudicaram o plano de jogo alvinegro.

Diniz e a diretoria do Corinthians ficaram na bronca com três decisões polêmicas da arbitragem no confronto. Primeiro, a retirada do cartão vermelho de Edson Carioca, por volta dos 12 minutos do primeiro tempo. Depois, aos 21, Matheus Candançan assinalou pênalti de Bidu em Carlos Eduardo, convertido pelo atacante. Por fim, no segundo gol dos donos da casa, o Timão reclamou muito de uma falta de Shaylon em Garro na origem do lance.

Como foi o jogo?

O técnico Fernando Diniz foi obrigado a promover mudanças no Corinthians devido às suspensões. Sem Matheuzinho, Raniele ganhou a confiança do treinador e foi novamente improvisado como lateral direito. Já no meio-campo, Allan começou jogando como primeiro volante, enquanto Matheus Pereira também ganhou chance no setor. Por fim, Lingard foi mantido como dupla de ataque de Yuri Alberto.

O duelo começou muito estudado, com as duas equipes ainda entendendo as estratégias do jogo. O Timão não conseguiu ter a posse no início da partida e viu o Mirassol encontrar alguns espaços pelo lado do campo, principalmente pela direita, ficando um pouco mais acuado nos primeiros dez minutos. O rival, porém, também cedeu contra-ataques, e com um pouco mais de posse, o Alvinegro mostrou o que é capaz de fazer, quase abrindo o placar em uma jogada de transição rápida.

A marcação alta do Mirassol gerou problemas na saída de jogo alvinegra e obrigou Garro a recuar mais para ajudar na saída de bola, fazendo com que o argentino tivesse menos presença no campo de ataque para armar jogadas. Foi justamente em um lance pelos lados do campo que o Timão saiu atrás no placar. Carlos Eduardo fez o que quis com a marcação alvinegra e passou por dois marcadores do Corinthians. Bidu cometeu pênalti, na visão da arbitragem, e o atacante rival converteu. O que se viu foi um time corintiano extremamente desorganizado em campo.

Mesmo depois de sofrer o gol, o Corinthians não esboçou nenhum sinal de reação. O Alvinegro concentrou a posse de bola na defesa e não conseguiu criar, sofrendo inclusive com as chegadas perigosas do Mirassol. Foi aos 32 minutos que, em mais uma jogada que nasceu no lado esquerdo, o Timão levou o segundo gol. Em uma falha conjunta no jogo aéreo, Edson Carioca subiu sozinho e guardou.

Em resumo, este foi o pior primeiro tempo da Era Fernando Diniz, superando o empate sem gols contra o Vitória no Barradão. O Corinthians não se encontrou em campo e viu a solidez defensiva se esvair de forma preocupante sem a presença de Gustavo Henrique, além de ter criado pouquíssimo no ataque e assustado Walter em apenas duas ocasiões: em chute de Yuri Alberto, logo no início, e no gol anulado de Bidon.

Segundo tempo

O Corinthians voltou do intervalo sem mudanças, o que se provou um grande erro de Diniz. Os 10 primeiros minutos do segundo tempo se passaram sem uma grande chance do Timão sequer. Depois de perceber que a equipe continuou em um ritmo abaixo e que não teve a atitude de pisar no campo de ataque para buscar o empate, o treinador promoveu mais alterações.

Diniz colocou mais poderio ofensivo, trazendo Kaio César na vaga de Lingard, que fez pouco no jogo. Posteriormente, outros três nomes também entraram: Pedro Raul, Zakaria Labyad e Dieguinho foram acionados. Coube ao Filho do Terrão fazer algo que o Corinthians fez pouquíssimo no segundo tempo: arriscar finalizações de fora da área. O garoto tentou o chute de fora da área e foi feliz com o desvio, descontando para o Timão aos 34 minutos.

Fim de jogo. — Corinthians (@Corinthians) May 4, 2026

Na reta final, o Corinthians até tentou pressionar, mas esbarrou na falta de repertório ofensivo, com pouca aproximação entre os atletas, e viu uma noite tecnicamente abaixo de seus principais jogadores. O Timão também não demonstrou senso de urgência, apesar de Diniz ter dito que o time melhorou no segundo tempo. Ainda assim, o treinador concordou que este foi o pior jogo da equipe desde sua chegada ao clube.

"Por conta do primeiro tempo, eu acredito que sim [se foi sua pior partida]. O time voltou melhor no segundo tempo. Depois ganhou mais energia com as mudanças, mas não achei que tinha que mudar no intervalo. Time tinha dado uma renovada no ânimo com a conversa no vestiário, mas mudei na hora que eu achei que precisava mudar", disse.

Agora, cabe a Diniz resolver os problemas do Corinthians para a semana que vem pela frente, com compromissos pela Copa Libertadores e pelo Brasileirão.

Situação na tabela

O resultado foi péssimo para o Corinthians, que segue com os mesmos 15 pontos do início da rodada e volta à zona de rebaixamento do Brasileirão. O Alvinegro paulista ainda foi vazado pela primeira vez com Diniz e perdeu uma invencibilidade de sete jogos.

Próximos jogos do Corinthians

Santa Fe-COL x Corinthians (quarta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 06/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)

Corinthians x São Paulo (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)