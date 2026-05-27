Allan aponta foco do Corinthians para buscar melhor campanha da Libertadores

O volante Allan destacou a importância de o Corinthians buscar uma das melhores campanhas gerais da Libertadores antes do duelo contra o Platense. Nesta terça-feira, no CT Doutor Joaquim Grava, o Timão encerrou a preparação para a partida válida pela sexta e última rodada da fase de grupos do torneio continental.

O confronto será disputado nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

“Sabemos da importância do jogo para a classificação geral. Queremos trazer todas as decisões para dentro de casa com o apoio da nossa torcida. Isso será muito importante para chegarmos à final e, quem sabe, conquistar o título. O professor passou os pontos fortes e os vulneráveis do adversário. A preparação foi a melhor possível. Agora é colocar em prática. Estamos preparados”, afirmou.

Os trabalhos começaram com um vídeo de instruções táticas na Sala de Preleção Flexform, seguido de uma ativação física na academia. Depois, o elenco participou de exercícios táticos comandados por Fernando Diniz, que também promoveu treinamentos de bola parada visando o confronto.

Já garantido nas oitavas de final e assegurado na liderança do Grupo E, o Timão deve entrar em campo com uma formação mista. Uma provável escalação tem: Hugo Souza; Matheuzinho (Pedro Milans), Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Allan, Matheus Pereira e Rodrigo Garro; Lingard (Labyad) e Yuri Alberto (Memphis).

O Corinthians chega embalado após a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. O destaque da partida foi Zakaria Labyad, autor do gol que garantiu o triunfo alvinegro.

Próximos jogos do Corinthians