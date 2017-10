Tite fica maravilhado com CT do Palmeiras: “É realmente impactante”

Mais de 11 anos depois, Tite voltou a pisar na Academia de Futebol para comandar um treinamento. Ex-treinador do Palmeiras, o gaúcho trabalhou com a Seleção Brasileira nos últimos dias no CT alviverde, e se mostrou encantado com o Centro de Excelência do clube.

“Fiquei maravilhado com toda a estrutura, com tudo aquilo que o Palmeiras dispõe aos seus profissionais para que possam crescer. É realmente impactante. Eu imaginava que fosse bom, mas não tanto assim. Vocês estão de parabéns”, disse o treinador da Seleção Brasileira.

Tite comandou o Palmeiras entre maio e setembro de 2006, quando somou 48% de aproveitamento em 20 jogos à frente do clube. Na ocasião, a Academia de Futebol ainda não havia passado pela recente reforma que foi construída no antigo ginásio localizado no CT da Barra Funda e demorou aproximadamente um ano e meio para ficar pronta.

“Voltando ao passado um pouquinho, vejo o tamanho da melhoria que aconteceu aqui. Isso tudo traz um produto final de excelência, ele potencializa todo o lado humano. Vocês estão de parabéns”, completou o treinador.

O Centro de Excelência do Palmeiras conta com parte científica, administrativa, piscinas, academia, restaurante, 44 apartamentos, sala de reuniões, de jogos, auditório, entre outras características. Logo na recepção tem uma homenagem ao capital Adalberto Mendes, importante jogador da equipe de Palestra Itália, que conseguiu uma grande vitória contra o rival São Paulo em 1942. O evento é conhecido como “Arrancada Heroica”.

Principal jogador da Seleção Brasileira, Neymar também fez um “tour” pela Academia de Futebol. O atacante que era palmeirense na infância e afirmou que seria um prazer jogar um dia no Verdão também se mostrou impressionado com a estrutura do CT alviverde.

“A estrutura está excelente, o clube está de parabéns pela estrutura. Fico feliz por treinar aqui pela primeira vez”, disse o camisa 10, que foi guiado pelo presidente Maurício Galiotte, o diretor de futebol Alexandre Mattos e o gerente Cícero Souza.

“Hoje tivemos o privilégio e a satisfação de receber os profissionais da Seleção Brasileira, o professor Tite, os atletas. A estrutura do Palmeiras está à disposição e é uma honra muito grande estar compartilhando com eles esse momento”, disse o presidente.