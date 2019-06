Neymar é intimado pela Polícia Civil a depor na sexta-feira

Representantes da Polícia Civil estiveram novamente na concentração da Seleção Brasileira no final da manhã desta segunda-feira. O objetivo das autoridades da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática foi entregar uma intimação ao atacante Neymar para um depoimento na próxima sexta-feira, no Rio de Janeiro.

O atacante é alvo de uma acusação de estupro por uma mulher que esteve em Paris a convite do próprio craque. No entanto, a intimação ocorreu em função da resposta nas redes sociais, em que o atleta acabou expondo fotos e a conversa com a moça – situação que pode ser enquadrada como crime virtual.

A data do depoimento marcada pela polícia entra em conflito com a programação da Seleção Brasileira. Na sexta-feira, a equipe já estará em Porto Alegre, local do amistoso do final de semana contra Honduras, e tem treino marcado para a Arena Grêmio.

Os advogados pretendem alterar a data do depoimento de Neymar: Existe a possibilidade também de o atleta apresentar sua versão do caso na própria cidade de Porto Alegre.