Franca vira sobre o Botafogo e será rival do Mogi nas quartas do NBB

O Sesi Franca abriu 3 a 0 na série de melhor de cinco diante do Botafogo pelas oitavas de final do NBB na noite desta segunda-feira. No Rio de Janeiro, de virada, o time paulista ganhou por 82 a 78, garantindo a classificação à próxima fase.
Franca nas quartas
Em busca de uma vaga na semifinal do NBB, o Franca encara o Mogi, que também liquidou sua série diante do São José ao abrir 3 a 0 nesta segunda-feira.
Resumo do jogo
Botafogo 78 X 82 Sesi Franca
Competição: NBB - Oitavas de final (jogo 3)
Local: General Severiano, Rio de Janeiro (RJ)
Data: 27 de abril de 2026 (segunda-feira)
Horário: 21h (de Brasília)
Como foi o jogo
Com 23 pontos e 11 assistências, Matheusinho terminou como cestinha, mas não conseguiu evitar a eliminação do Botafogo. Pelo Franca, David Jackson foi o maior pontuador, com 21. Georginho, com 13 pontos, nove rebotes e seis assistências também teve atuação decisiva.
Precisando da vitória para seguir vivo, o Botafogo foi superior no primeiro quarto e abriu uma diferença de 12 pontos (23 a 11). O Franca conseguiu diminuir a vantagem no segundo período, mas o time carioca saiu para o intervalo ganhando por 44 a 40.
O time comandado por Helio Garcia brilhou na metade final e venceu o terceiro quarto por uma diferença de oito pontos, assumindo a liderança no placar (62 a 58). Em vantagem, o Franca soube como administrar o último período e garantiu a classificação.
Veja outros resultados desta segunda-feira:
Mogi das Cruzes 81 x São José 70 (3 a 0 - Mogi classificado)
Caxias do Sul 66 x Brasília 63 (1 x 2)
União Corinthians 77 x 90 Flamengo (1 x 2)
