Franca vira sobre o Botafogo e será rival do Mogi nas quartas do NBB

Foto: Divulgação / Sesi Franca
Foto: Divulgação / Sesi Franca
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 28/04/2026 às 00:08

O Sesi Franca abriu 3 a 0 na série de melhor de cinco diante do Botafogo pelas oitavas de final do NBB na noite desta segunda-feira. No Rio de Janeiro, de virada, o time paulista ganhou por 82 a 78, garantindo a classificação à próxima fase.

Franca nas quartas

Em busca de uma vaga na semifinal do NBB, o Franca encara o Mogi, que também liquidou sua série diante do São José ao abrir 3 a 0 nesta segunda-feira.

📋 Resumo do jogo 

Botafogo 78 X 82  Sesi Franca

🏆 Competição: NBB - Oitavas de final (jogo 3)
🏟️ Local: General Severiano, Rio de Janeiro (RJ)
📅 Data: 27 de abril de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 21h (de Brasília)

Como foi o jogo

Com 23 pontos e 11 assistências, Matheusinho terminou como cestinha, mas não conseguiu evitar a eliminação do Botafogo. Pelo Franca, David Jackson foi o maior pontuador, com 21. Georginho, com 13 pontos, nove rebotes e seis assistências também teve atuação decisiva.

Precisando da vitória para seguir vivo, o Botafogo foi superior no primeiro quarto e abriu uma diferença de 12 pontos (23 a 11). O Franca conseguiu diminuir a vantagem no segundo período, mas o time carioca saiu para o intervalo ganhando por 44 a 40.

O time comandado por Helio Garcia brilhou na metade final e venceu o terceiro quarto por uma diferença de oito pontos, assumindo a liderança no placar (62 a 58). Em vantagem, o Franca soube como administrar o último período e garantiu a classificação.

Veja outros resultados desta segunda-feira:

Mogi das Cruzes 81 x São José 70 (3 a 0 - Mogi classificado)

Caxias do Sul 66 x Brasília 63 (1 x 2)

União Corinthians 77 x 90 Flamengo (1 x 2)

 

