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Flamengo apoia Corinthians em campanha contra o racismo

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Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 28/04/2026 às 00:15

Na noite desta segunda-feira, através das suas redes sociais, o Flamengo manifestou seu apoio à ação promovida pelo Corinthians, que condenou ato de racismo praticado por um dos seus torcedores.

"Em linha com esse posicionamento, o clube manifesta apoio à iniciativa do Corinthians, que deu a um episódio lamentável um significado claro e permanente de que o racismo não tem lugar no futebol e na sociedade.", declarou o Rubro-Negro carioca.

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A ação do Corinthians

A equipe paulista retirou, por tempo indeterminado, um assento onde ocorreu um caso de racismo no clássico contra o Palmeiras, no dia 12 de abril, pelo Campeonato Brasileiro.

No local que ocupava a cadeira, o clube colocou um adesivo com a frase: "Aqui, o racismo não tem lugar. E nunca terá". A mensagem é acompanhada de um QR Code, com orientações sobre como identificar, registrar e denunciar casos de racismo. De acordo com o clube, o mesmo código poderá ser amplamente encontrado em outros lugares do estádio.

Veja a nota do Flamengo na íntegra:

"O Flamengo reafirma seu compromisso permanente no combate ao racismo e a qualquer forma de discriminação.
Em linha com esse posicionamento, o clube manifesta apoio à iniciativa do Corinthians, que deu a um episódio lamentável um significado claro e permanente de que o racismo não tem lugar no futebol e na sociedade.
O esporte tem um papel fundamental na construção de uma cultura mais justa, inclusiva e respeitosa. Ações como essa contribuem para ampliar a conscientização e fortalecer o enfrentamento a um problema que exige posicionamento firme e contínuo de todos.
O Flamengo seguirá atuando de forma ativa para promover a igualdade."

 

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