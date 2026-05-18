João Pedro lamenta fim do sonho de disputar a Copa, mas torce pelo hexa

O atacante João Pedro lamentou o fim do sonho de disputar a Copa do Mundo pelo Brasil. Cotado para integrar a lista final, o jogador do Chelsea ficou fora dos 26 convocados escolhidos pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira no Mundial.

Em publicação nas redes sociais, João Pedro citou o esforço pela convocação ao Mundial e reconheceu que o futebol é feito de alegrias, mas também de frustrações. Por fim, declarou estar na torcida pelo hexacampeonato.

"Procurei dar o meu melhor a todo tempo. Infelizmente, não foi possível realizar esse sonho de defender meu país em uma Copa do Mundo, mas sigo tranquilo e centrado, como sempre procuro estar. Alegrias e frustrações fazem parte do futebol. A partir de agora, eu desejo boa sorte para todos que estão lá e serei mais um torcedor para eles trazerem o hexa para casa", publicou o atacante.

João Pedro estava na pré-lista de Ancelotti e era um dos principais nomes cotados e integrarem a preleção final, sobretudo por ter sido chamado em três das cinco convocações do italiano.

O treinador, inclusive, também lamentou a decisão de deixar João Pedro fora da convocação final. Ele foi questionado sobre o porquê levar Neymar e não o atacante do Chelsea.

"Entendo que se diz que o futebol europeu é diferente, com mais intensidade, mas se tem que considerar muitas coisas. Aqui, jogar futebol é muito complicado, calendário, viagens, calor. É difícil de comparar. As características individuais dos jogadores... obviamente ficamos tristes por João Pedro, porque pela temporada que fez, provavelmente merecia estar nessa lista, mas infelizmente, com toda a consciência e o respeito possível, escolhemos outros jogadores. Sentimos muito por ele, como todos os outros", explicou o técnico.

O Brasil está no Grupo C do Mundial, ao lado de Escócia, Marrocos e Haiti. As duas melhores seleções de cada chave avançam ao mata-mata, assim como os oito melhores terceiros colocados no geral.

Detalhes dos jogos do Brasil na Copa

Brasil x Marrocos (primeira rodada da fase de grupos)

Data e horário: 13/06 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA)

Brasil x Haiti (segunda rodada da fase de grupos)

Data e horário: 19/06 (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

Escócia x Brasil (terceira rodada da fase de grupos)

Data e horário: 19/06 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)