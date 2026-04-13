Com esperança de ir à Copa, Neymar revela momento "mais doloroso" na Seleção

Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, Neymar relembrou momentos com a Amarelinha. O camisa 10 do Santos comentou sobre sua coleção de conquistas na carreira profissional, falou sobre sua trajetória e destacou um episódio doloroso com a Seleção.

"Acho que defender o seu país, defender o seu povo. Está todo mundo esperando aquele momento, vivendo aquilo. Então, participar de uma Copa é esse sentimento. Você faz um gol e o país inteiro vibrando. Esse sentimento é muito gostoso", disse o craque, em seu canal no YouTube.

Revelado pelo Santos em 2009, Neymar despontou como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Principal jogador do Alvinegro Praiano em seus primeiros anos de carreira, o camisa 10 do Peixe foi convocado pela primeira vez em 2010, quando ainda tinha 18 anos.

O atacante relembrou o momento mais doloroso com a Seleção. Apesar de ter participado da Copa de 2014, sofrido uma grave lesão e feito parte do elenco que perdeu por 7 a 1 para a Alemanha na semifinal, Neymar classificou o Mundial de 2022 como o que mais o machucou pela Canarinho.

"Essa é a camisa mais dolorida. Foi com essa camisa aqui que fiz o gol contra a Croácia. Então, machuca um pouquinho...", completou o atleta.

Nas quartas de final da Copa de 2022, Brasil e Croácia fizeram um jogo extremamente físico, que foi à prorrogação com o placar zerado. Aos 15 minutos da etapa inicial da prorrogação, Neymar abriu o placar, mas, aos 11 minutos do segundo tempo, Petkovic levou o jogo aos pênaltis e, posteriormente, a Seleção foi eliminada.

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