CBF lança música da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A CBF anunciou a música “Bate no Peito” como trilha oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026. A canção será utilizada nos estádios durante partidas do Brasil, em momentos pontuais dos jogos.

A faixa reúne Ludmilla, João Gomes, Zeca Pagodinho, Samuel Rosa e Veigh, com produção de Papatinho. Segundo a entidade, a escolha busca representar diferentes estilos da música brasileira.

Os royalties serão destinados ao Instituto Fome de Música, responsável por converter os valores em doações de alimentos, distribuídas pelo programa Mesa Brasil Sesc.

A iniciativa integra uma ação da FIFA que permite às seleções participantes adotarem músicas oficiais para o torneio. A canção já está disponível nas plataformas digitais.

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Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 será realizada em três países: Estados Unidos, México e Canadá. A principal competição do mundo tem início programado para o dia 11 de junho, com previsão de encerramento no dia 19 de julho.

Esta será a primeira Copa do Mundo da história com 48 seleções. Com isso, 32 equipes nacionais irão se classificar aos 16-avos de final. Serão 104 jogos no total, um salto significativo em relação ao torneio de 2022.

Grupo do Brasil

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Escócia, Marrocos e Haiti. As duas melhores seleções de cada chave avançam ao mata-mata, assim como os oito melhores terceiros colocados no geral.

A Seleção Brasileira fará sua estreia contra o Marrocos no próximo dia 13 de junho, um sábado, a partir das 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA).

Depois, o Brasil encara o Haiti no dia 19 de junho, às 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), e fecha sua participação na fase de grupos contra a Escócia no dia 24 de junho, a partir das 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).