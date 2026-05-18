Neymar tem que ir para a Copa? Veja a opinião dos comentaristas da Gazeta

Nesta segunda-feira, Carlo Ancelotti anuncia a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. A principal dúvida gira em torno da presença de Neymar entre os 26 nomes escolhidos pelo treinador italiano. Comentaristas da Gazeta opinaram sobre o tema; veja a seguir a análise de cada um.

Osmar Garraffa

"Levaria o Neymar. A gente não tem Estêvao e Rodrygo. O Neymar esta se comportando bem nos últimos jogos, sem problemas físicos. Pode fazer a diferença. Levaria, até pela falta de confiança do elenco. O Raphinha disse que o Neymar vai ser o cara do hexa. É uma seleção sem personalidade e, por isso, precisa do Neymar. Eu levaria e acho que o Ancelotti vai levar."

Michelle Giannella

"Eu acho que o Neymar deve ser convocado para a Copa do Mundo. Ele tem demostrado frequência de jogos. Apesar de não estar no auge da sua forma física, técnica e tática, é o Neymar, um dos maiores nomes do nosso futebol. Entendo que seria muito importante para o nosso país, ter a presença dele, até por ser um jogador muito importante para o grupo."

Marina Bufon

"Diante das circunstâncias atuais, sem Rodrygo e Estêvão, eu convocaria o Neymar para a disputa da Copa do Mundo. Não acho que ele esteja no nível exigido, mas tem talento indiscutível, conseguiu uma sequência recente importante com o Santos e é querido pelos jogadores."

Marcelo Baseggio

"Eu acho que o Neymar deve ser convocado para a Copa do Mundo. Acredito que a individualidade técnica dele pode sobressair jogando ao lado de jogadores com mais qualidade que os companheiros dele de Santos."

Alexandre Silvestre

"Não sou 'Neymarzete', mas levaria o Neymar até manco! É o único craque de verdade do futebol brasileiro na última década e meia. Ele, no mínimo, garantiria mais respeito dos adversários em relação à Seleção e ainda poderia decidir jogos em um lampejo. Após as lesões de Rodrygo e Estêvão, e analisando as opções que sobraram para o ataque, eu 'queimaria' uma vaga dos convocados com o Neymar. O Brasil não tem nada a perder."

Janice de Castro

“Eu levaria sim! Acredito que o talento individual e a experiência dele ainda possam fazer a diferença, mesmo não jogando no mesmo alto nível de tempos atrás. Levaria também pela falta de opções. Infelizmente hoje não temos uma referência na Seleção, alguém que chame a responsabilidade e que intimide o adversário.”

Alex Muller

"Sempre fui favorável à convocação do Neymar. Enquanto muita gente ficava na dúvida ou já decretava que não tinha mais jeito, eu sempre fui favorável e acreditei. Até pelo nível da nossa geração e pelas lesões de Rodrygo e Estêvão, eu acho que o Neymar teria vaga garantida na atual Seleção, mesmo que não seja para ser titular, mas para entrar de vez em quando. O Ancelotti sempre disse que a convocação dele não passaria pela questão técnica, mas sim pela questão física. E ele está provando isso: está jogando todos os jogos, sem sentir, e decidindo para o Santos. Por isso, ele tem que estar na convocação."

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Convocação ao vivo!

A TV Gazeta exibe, nesta segunda-feira (18), a partir das 16h45, o especial Conexão Américas. Comandada pela equipe de Esportes da emissora, a atração vai acompanhar todos os bastidores e a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026.

Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 será realizada em três países: Estados Unidos, México e Canadá. A principal competição do mundo tem início programado para o dia 11 de junho, com previsão de encerramento no dia 19 de julho.

Esta será a primeira Copa do Mundo da história com 48 seleções. Com isso, 32 equipes nacionais irão se classificar aos 16-avos de final. Serão 104 jogos no total, um salto significativo em relação ao torneio de 2022.

Grupo do Brasil

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Escócia, Marrocos e Haiti. As duas melhores seleções de cada chave avançam ao mata-mata, assim como os oito melhores terceiros colocados no geral.

A Seleção Brasileira fará sua estreia contra o Marrocos no próximo dia 13 de junho, um sábado, a partir das 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA).

Depois, o Brasil encara o Haiti no dia 19 de junho, às 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), e fecha sua participação na fase de grupos contra a Escócia no dia 24 de junho, a partir das 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).