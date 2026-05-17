Gazeta terá cobertura especial para a convocação para a Copa do Mundo

A TV Gazeta exibe, nesta segunda-feira (18), a partir das 16h45, o especial Conexão Américas. Comandada pela equipe de Esportes da emissora, a atração vai acompanhar todos os bastidores e a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026.

O técnico Carlo Ancelotti irá anunciar a lista final dos 26 convocados para o Mundial a partir das 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Centro do Rio de Janeiro (RJ).

Ao vivo do palco da convocação, a repórter Marina Bufon e o tetracampeão do mundo Muller vão trazer todas as informações sobre a lista de Ancelotti. O programa também terá a análise técnica de Mauro Galvão, ex-jogador da Seleção Brasileira.

Dos estúdios em São Paulo, a apresentadora Michele Gianella e os comentaristas Osmar Garraffa e Alex Muller irão repercutir a convocação final para a Copa do Mundo.

Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 será realizada em três países: Estados Unidos, México e Canadá. A principal competição do mundo tem início programado para o dia 11 de junho, com previsão de encerramento no dia 19 de julho.

Esta será a primeira Copa do Mundo da história com 48 seleções. Com isso, 32 equipes nacionais irão se classificar aos 16-avos de final. Serão 104 jogos no total, um salto significativo em relação ao torneio de 2022.

Grupo do Brasil

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Escócia, Marrocos e Haiti. As duas melhores seleções de cada chave avançam ao mata-mata, assim como os oito melhores terceiros colocados no geral.

A Seleção Brasileira fará sua estreia contra o Marrocos no próximo dia 13 de junho, um sábado, a partir das 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA).

Depois, o Brasil encara o Haiti no dia 19 de junho, às 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), e fecha sua participação na fase de grupos contra a Escócia no dia 24 de junho, a partir das 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

Brasil 🤝 Carlo Ancelotti até 2030! O Brasil segue no comando de um dos maiores treinadores da história!

Compromisso, continuidade e confiança para levar a Seleção Brasileira ainda mais longe.

A caminhada continua. Nosso sonho também. Saiba mais em https://t.co/pkHuBcm04I pic.twitter.com/DZdRZofPpN — brasil (@CBF_Futebol) May 14, 2026

Veja detalhes da convocação para a Copa do Mundo: