CBF anuncia renovação com Carlo Ancelotti até a Copa de 2030

Carlo Ancelotti será o técnico da Seleção Brasileira por mais quatro anos. Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a renovação de contrato com o treinador italiano até a Copa do Mundo de 2030.

Ancelotti foi anunciado como técnico da Amarelinha em maio de 2025. Em um ano de trabalho, ele dirigiu o Brasil em dez jogos, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas. Sob seu comando, a Seleção balançou as redes 18 vezes e foi vazada em oito oportunidades.

“Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Estamos trabalhando para levar a Seleção Brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Quero agradecer a CBF pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por todo o carinho”, disse o treinador.

Brasil 🤝 Carlo Ancelotti até 2030! O Brasil segue no comando de um dos maiores treinadores da história!

Compromisso, continuidade e confiança para levar a Seleção Brasileira ainda mais longe.

A caminhada continua. Nosso sonho também. Saiba mais em https://t.co/pkHuBcm04I pic.twitter.com/DZdRZofPpN — brasil (@CBF_Futebol) May 14, 2026



Confiança do presidente

O presidente da CBF, Samir Xaud, celebrou a renovação de contrato de Carlo Ancelotti e destacou o alinhamento da decisão com o projeto esportivo da entidade para os próximos anos.

“Hoje é um dia histórico para a CBF e para o futebol brasileiro. A renovação de Carlo Ancelotti representa mais um passo firme do nosso compromisso de oferecer à Seleção pentacampeã do mundo uma estrutura cada vez mais forte, moderna e competitiva”, declarou Samir Xaud.

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Os 26 de Ancelotti

A 28 dias da Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti já tem sua pré-lista dos possíveis convocados, com 55 nomes. Na segunda-feira, às 17h (de Brasília), o técnico anunciará os 26 jogadores que defenderão a Amarelinha em busca do hexacampeonato.