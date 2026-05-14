CBF inicia venda de ingressos para Brasil x Panamá, mas torcedores reclamam

Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciou a venda dos ingressos para o amistoso entre Brasil e Panamá, marcado para o dia 31 de maio, a partir das 18h30 (de Brasília), no Maracanã. Este será o último amistoso da Seleção antes da Copa do Mundo.
VENDAS ABERTAS! 🇧🇷💛
Iniciamos as vendas para a despedida da Seleção no Brasil antes da Copa do Mundo. Contamos com a presença de peso da nação verde e amarela!
Site oficial de vendas: https://t.co/wxl1wCYQ7X pic.twitter.com/zqacw4F248
— brasil (@CBF_Futebol) May 14, 2026
Com preços variando de R$ 50 a R$ 400, a venda para o público geral iniciou às 10h (de Brasília) desta quinta.
Problemas no site geram críticas
A venda. no entanto, não saiu como esperado. Nas redes sociais, o público relatou que o site responsável pela distribuição dos ingressos não estava funcionando. Um internauta comentou sua experiência na rede social X.
"Poxa, estava na fila desde 9:45, quando chegou minha vez de comprar, o site estava fora do ar, isso é uma sacanagem com o torcedor que quer apoiar a seleção antes da copa. Agora provavelmente nem vou conseguir comprar os ingressos", escreveu.
"Estou no site desde cedo, na hora de comprar, desloga e cai o servidor.", disse outra torcedora.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Onde comprar?
- Público geral: futebolcard.com
Veja os valores dos ingressos:
- Setor Norte: Inteira – 100,00 | Meia – R$ 50,00
- Setor Sul: Inteira – 150,00 | Meia – R$ 75,00
- Setor Leste Superior: Inteira – R$ 200,00 | Meia – R$ 100,00
- Setor Leste Inferior: Inteira – R$ 300,00 | Meia – R$ 150,00
- Setor Oeste Inferior: Inteira – 400,00 | Meia – R$ 200,00