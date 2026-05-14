CBF inicia venda de ingressos para Brasil x Panamá, mas torcedores reclamam

Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciou a venda dos ingressos para o amistoso entre Brasil e Panamá, marcado para o dia 31 de maio, a partir das 18h30 (de Brasília), no Maracanã. Este será o último amistoso da Seleção antes da Copa do Mundo.

VENDAS ABERTAS! 🇧🇷💛 Iniciamos as vendas para a despedida da Seleção no Brasil antes da Copa do Mundo. Contamos com a presença de peso da nação verde e amarela! Site oficial de vendas: https://t.co/wxl1wCYQ7X pic.twitter.com/zqacw4F248 — brasil (@CBF_Futebol) May 14, 2026



Com preços variando de R$ 50 a R$ 400, a venda para o público geral iniciou às 10h (de Brasília) desta quinta.

Problemas no site geram críticas

A venda. no entanto, não saiu como esperado. Nas redes sociais, o público relatou que o site responsável pela distribuição dos ingressos não estava funcionando. Um internauta comentou sua experiência na rede social X.

"Poxa, estava na fila desde 9:45, quando chegou minha vez de comprar, o site estava fora do ar, isso é uma sacanagem com o torcedor que quer apoiar a seleção antes da copa. Agora provavelmente nem vou conseguir comprar os ingressos", escreveu.

"Estou no site desde cedo, na hora de comprar, desloga e cai o servidor.", disse outra torcedora.

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Onde comprar?

Público geral: futebolcard.com

Veja os valores dos ingressos: