Ancelotti celebra renovação e vê Seleção "preparada" para Copa do Mundo

Com o contrato renovado, Carlo Ancelotti seguirá no comando da Seleção Brasileira no próximo ciclo de Copa do Mundo, até 2030. O treinador celebrou o novo vínculo, anunciado nesta quinta-feira, e já começou a projetar os próximos passos à frente da Amarelinha.

"Obviamente, estou muito contente de poder aproveitar e desfrutar o país do futebol por mais quatro anos e ter outra possibilidade de preparar outra Copa do Mundo em 2030. Agradeço à CBF pela confiança... Essa renovação é o fruto de um trabalho feito juntos com toda a comissão para preparar essa Copa do Mundo e ter possibilidade de preparar outra Copa do Mundo é muito bonito para mim e para minha família", disse o comandante, em entrevista à CBF TV.

Ancelotti foi anunciado como técnico da Amarelinha em maio de 2025. Em um ano de trabalho, comandou o Brasil em dez partidas, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas. Sob sua liderança, a Seleção marcou 18 gols e sofreu oito.

Ao falar sobre o próximo ciclo de Mundial, Carlo Ancelotti destacou que terá um período maior de preparação. "Como eu disse, é muito bonito ter possibilidade de preparar outra Copa do Mundo. O que vai mudar nesse longo prazo é que teremos mais tempo para nos prepararmos bem. Vamos ter o tempo necessário para melhorar mais na próxima Copa", completou.

E nessa Copa?

Na contagem regressiva para a Copa do Mundo, Ancelotti afirmou que a Seleção Brasileira chega em condições de competir com qualquer adversário no torneio.

"Todo mundo está focado em se preparar bem para essa Copa do Mundo. Creio que esse ano é um trabalho bonito, feito com profissionalidade e com seriedade. Os jogadores chegarão à Copa do Mundo em boa condição", afirmou o italiano.

"Vamos chegar à Copa como uma equipe que pode competir com todas as outras equipes", ressaltou.

Brasil 🤝 Carlo Ancelotti até 2030! O Brasil segue no comando de um dos maiores treinadores da história!

Compromisso, continuidade e confiança para levar a Seleção Brasileira ainda mais longe.

A caminhada continua. Nosso sonho também. Saiba mais em https://t.co/pkHuBcm04I pic.twitter.com/DZdRZofPpN — brasil (@CBF_Futebol) May 14, 2026

Lista final

Por fim, Carlo Ancelotti revelou que a lista de convocados está praticamente definida. O treinador destacou o trabalho de observação realizado ao longo da temporada para reduzir erros na convocação final.

"A lista está praticamente fechada. Fizemos um ano de trabalho muito bonito, com muita observação e avaliação. Tivemos todas as informações para ter menos erros na lista definitiva", concluiu.

A 28 dias da Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti já conta com uma pré-lista de 55 jogadores. Na próxima segunda-feira, às 17h (de Brasília), o técnico anunciará os 26 atletas que defenderão a Amarelinha em busca do hexacampeonato.

Próximo jogo do Brasil

Brasil x Panamá (amistoso internacional)

(amistoso internacional) Data e horário: 31/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

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