Após Ancelotti, CBF anuncia renovação da comissão técnica até a Copa de 2030

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira a extensão do vínculo contratual de todos os integrantes da comissão técnica da Seleção principal e do departamento de seleções até a Copa do Mundo de 2030. Mais cedo, a entidade havia confirmado a renovação de Carlo Ancelotti.

"É uma satisfação muito grande, depois do anúncio da permanência do treinador para o próximo ciclo, termos essa confirmação da permanência dos profissionais da comissão técnica, bem como dos demais que compõem a estrutura de apoio da Seleção Brasileira", disse Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral de seleções masculinas.

Contratado em 2025, Carlo Ancelotti tem um retrospecto de cinco vitórias, dois empates e três derrotas em dez partidas pela Seleção, desempenho que proporcionou o terceiro lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas. O contrato anterior do italiano era válido apenas até o final da Copa do Mundo de 2026.

"Um ano para ter um técnico desse quilate é muito pouco", disse Caetano. "A confiança depositada pelo comando da CBF nesse trabalho, espero que represente uma mudança também de visão sobre a questão dos profissionais no futebol brasileiro como um todo, dentro do campo ou também na área de gestão", concluiu.

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