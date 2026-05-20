Brasil na Copa do Mundo: veja datas, horários e locais dos jogos

Com a lista final dos 26 convocados definida, aumenta a expectativa para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A seguir, confira a agenda completa do Brasil na fase de grupos do Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Grupo do Brasil

A Seleção Brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. As duas melhores seleções de cada chave avançam ao mata-mata, assim como os oito melhores terceiros colocados no geral.

Jogos do Brasil

A Seleção Brasileira fará sua estreia contra o Marrocos no dia 13 de junho, um sábado, a partir das 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA).

Depois, o Brasil encara o Haiti no dia 19 de junho, às 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), e fecha sua participação na fase de grupos contra a Escócia no dia 24 de junho, a partir das 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

Brasil x Marrocos

Data: 13 de junho (sábado)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, East Rutherford (EUA)

Brasil x Haiti

Data: 19 de junho (sexta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

Brasil x Escócia

Data: 24 de junho (quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

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