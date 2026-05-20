CBF confirma data do início da preparação da Seleção para a Copa

Os jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo já têm data para iniciar a preparação na Granja Comary, centro de treinamento da Seleção Brasileira. Por meio de seu site oficial, a CBF confirmou a apresentação para a próxima quarta-feira (27 de maio).

A chegada dos jogadores está prevista para o período da manhã, quando serão iniciadas as avaliações médicas. À tarde, sem a presença da imprensa, Ancelotti comandará o primeiro treinamento com o elenco montado para tentar buscar o hexacampeonato mundial.

Envolvidos na final da Champions League, marcada para 30 de maio, em Budapeste, Marquinhos (PSG), Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães (Arsenal) serão integrados à delegação brasileira já nos Estados Unidos, uma das sedes da Copa ao lado de México e Canadá.

No dia 26 de maio, o Flamengo (Danilo, Alex Sandro, Lucas Paquetá e Léo Pereira) jogará pela Libertadores contra o Cuzco, no Maracanã. Pela Sul-Americana, o Grêmio (Weverton) e o Santos (Neymar) recebem Torque e Deportivo Cuenca, respectivamente. Todos esses atletas se apresentarão à Seleção normalmente no dia 27.

Já o Botafogo enfrentará o Caracas no próprio dia 27, na Venezuela. Caso seja relacionado, Danilo se apresentará na Granja Comary apenas quando retornar. No entanto, com futuro incerto, o meio-campista foi afastado das atividades pelo clube carioca.

Como a comissão técnica opta por realizar as atividades com quatro goleiros, o jovem Léo Nannetti, do Flamengo, participará de toda a etapa de treinamentos na Granja Comary e também nos Estados Unidos. Com status de promessa, ele tem 18 anos de idade.

De 27 a 30 de maio, a equipe comandada por Carlo Ancelotti treinará para o amistoso contra o Panamá, previsto para o dia 31, no Estádio do Maracanã, às 18h30min (de Brasília). O duelo marca o último jogo em solo nacional antes da viagem aos Estados Unidos.

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