CBF "atualiza" álbum da Copa com figurinha de Neymar; confira

Dois dias após o técnico Carlo Ancelotti divulgar a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, a CBF publicou nesta quarta-feira uma "atualização" do álbum do torneio, incluindo figurinhas de atletas que não estão na coleção. Um deles é Neymar, que ficou de fora da primeira remessa de figurinhas.
Além do camisa 10, outros 12 atletas foram incluídos nas artes da CBF: Rayan, Éderson, Léo Pereira, Douglas Santos, Alex Sandro, Ibañez, Danilo (Botafogo), Igor Thiago, Endrick, Bremer e Weverton.
No álbum, o Brasil conta com cinco figurinhas de jogadores que ficaram de fora da lista oficial de Ancelotti. Militão, Rodrygo e Estêvão se lesionaram às vésperas da Copa do Mundo e não poderão disputar o torneio. Além deles, João Pedro e Bento, que aparecem entre as figurinhas da coleção, também foram ausências na convocação por opção técnica.
Os jogos do Brasil
A Seleção Brasileira fará sua estreia contra o Marrocos no próximo dia 13 de junho, um sábado, a partir das 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA).
Depois, o Brasil encara o Haiti no dia 19 de junho, às 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), e fecha sua participação na fase de grupos contra a Escócia no dia 24 de junho, a partir das 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).
Antes do início da Copa, porém, a Seleção terá dois amistosos preparatórios contra Panamá e Egito, respectivamente nos dias 31 de maio e 6 de junho.