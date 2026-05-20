Quase todos convocados para a Copa do Mundo disputaram a Copinha, veja lista

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, disputada anualmente em janeiro, é tradicionalmente reconhecida como um celeiro de talentos do futebol brasileiro. Não por acaso, 88% dos jogadores convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, passaram pelo torneio.
Ao todo, 23 dos 26 atletas chamados para representar o Brasil na Copa tiveram ao menos uma participação na competição de base.
Apenas Éderson, Ibañez e Douglas Santos não disputaram a Copinha durante as categorias de base. O número de convocados de 2026 superou o da Copa anterior, realizada no Catar, quando 22 dos 26 convocados haviam disputado a competição.
Copinha nas seleções campeãs
A Copinha teve sua primeira edição realizada em 1969, e, desde então, acumula grandes porcentagens de atletas que passaram pela competição convocados pela Seleção Brasileira nos anos de conquista do título mundial.
Em 1994, ano do tetracampeonato, cerca de 59% dos atletas tiveram passagem pelo torneio, incluindo nomes como Raí e Cafu. Já na conquista em 2002, 82% dos convocados haviam participado da Copa São Paulo de Futebol Júnior, contando com Kaká, Dida, Rogério Ceni, entre outros campeões.
Os dados foram divulgados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).
Confira os convocados por Ancelotti que jogaram a Copinha
Goleiros
Alisson, pelo Internacional em 2011
Weverton, pelo Juventus-AC em 2005 e pelo Corinthians em 2006
Laterais
Alex Sandro, pelo Athletico em 2008
Danilo, pelo América-MG em 2009
Wesley, pelo Flamengo em 2022
Zagueiros
Bremer, pelo Desportivo Brasil em 2015
Gabriel Magalhães, pelo Avaí em 2016
Léo Pereira, pelo Athletico em 2013
Marquinhos, pelo Corinthians em 2012
Meio-campistas
Bruno Guimarães, pelo Audax em 2015, 2016 e 2017
Casemiro, pelo São Paulo em 2009 e 2010
Danilo, pelo Palmeiras em 2020
Fabinho, pelo Paulínia em 2011 e pelo Fluminense em 2012
Lucas Paquetá, pelo Flamengo em 2016
Atacantes
Endrick, pelo Palmeiras em 2022
Gabriel Martinelli, pelo Ituano em 2018 e 2019
Igor Thiago, pelo Cruzeiro em 2020
Luiz Henrique, pelo Fluminense em 2019 e 2020
Matheus Cunha, pelo Coritiba em 2017
Neymar, pelo Santos em 2008
Raphinha, pelo Avaí em 2015
Rayan, pelo Vasco da Gama em 2022 e 2023
Vinicius Júnior, pelo Flamengo em 2017
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