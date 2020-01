Veja como o Red Bull Bragantino pretende fazer frente aos grandes do Paulistão

O Red Bull Bragantino é uma das equipes que mais reúne expectativas para 2020 no Brasil. Com forte investimento, o clube de Bragança Paulista busca mostrar sua força e se estabelecer como uma força do país logo no início do ano, com a disputa do estadual.

A primeira partida da equipe no Campeonato Paulista será contra o Santos, nesta quinta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro. O detalhe curioso é que, em 2019, o Red Bull Brasil teve a melhor campanha da primeira fase da competição e foi eliminado justamente pelo Peixe.

Depois de conquistar com folgas a Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado, o RB Bragantino chega ainda mais forte em 2020. O clube conta com um alto poder de investimento advindo de sua matriz europeia e já buscou reforços importantes para a temporada.

Até o momento, o RB Bragantino já anunciou seis reforços. Chegaram ao clube o zagueiro Léo Realpe, que estava no Independiente del Valle-EQU, o lateral-esquerdo Luan Cândido, que estava no Red Bull Leipzig-ALE, o volante Matheus Jesus, que estava no Corinthians, o meia Thonny Anderson, que estava no Grêmio, e os atacantes Artur e Alerrandro, que estavam no Palmeiras e Atlético-MG, respectivamente.

Se por um lado o RB Bragantino inicia o Campeonato Paulista com o elenco reforçado, o time ainda não conta com um treinador. Isso porque desde a saída de Antônio Carlos Zago, que foi contratado pelo Kahsima Antlers, do Japão, o Massa Bruta ainda não anunciou um substituto.

O primeiro nome a despertar o interesse do RB Bragantino foi o português Carlos Carvalha, que comanda o Rio Ave. No entanto, as negociações não avançaram. Dessa forma, o diretor executivo do clube, Thiago Scuro, segue procurando um técnico que se encaixe na filosofia de jogo que o Massa Bruta quer implementar.

A parceria entre Red Bull Brasil e Bragantino foi anunciada em março do ano passado. Depois de analisar diversas opções de equipes, o clube com matriz europeia optou pelo time de Bragança Paulista, que já estava na Série B, o que seria um facilitador para chegar à elite do futebol brasileiro.

O Bragantino foi campeão paulista em 1990, quando venceu o Novorizontino na decisão da competição. O feito marcou também a primeira campanha de destaque de Vanderlei Luxemburgo no futebol brasileiro. Além do Paulistão, o treinador já havia conquistado a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Massa Bruta no ano anterior.

O RB Bragantino está no grupo D do Campeonato Paulista, ao lado do Corinthians, Ferroviária e Guarani. Depois de enfrentar o Santos, a equipe terá pela frente a Inter de Limeira, na segunda-feira, às 20h, em casa.