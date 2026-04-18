RB Bragantino x Remo: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Neste domingo, o Red Bull Bragantino recebe o Remo, em jogo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Onde assistir RB Bragantino x Remo ao vivo?
O confronto entre Bragantino e Remo será transmitido pelo Premiere (pay-per-view)
Como chegam as equipes
Na quinta-feira, o Bragantino venceu o Blooming em casa por 3 a 2, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, a equipe do interior de São Paulo ocupa a nona colocação, com 14 pontos.
Já o Remo, que foi derrotado fora de casa nesta quarta-feira pelo Águia de Marabá por 2 a 1, em jogo da quarta rodada da Copa Verde, é o 18° do Brasileirão, com oito pontos.
Prováveis escalações
⚪🔴RB Bragantino🔴⚪
Thiago Volpi; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes, Nacho Sosa; Lucas Barbosa, Vinicinho, Isidro Pitta
Técnico: Vágner Mancini
🔵⚪Remo⚪🔵
Marcelo Rangel, Marcelinho, Marllon, Tchamba, Mayk; José Welison (Leo Picco), David Braga, Patrick (Yago Pikachu), Alef Manga, Gabriel Taliari
Técnico: Léo Condé
Arbitragem
Árbitro principal: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Ficha técnica
Confronto: RB Bragantino x Remo
Competição: Brasileirão Série A - Rodada 12
Data e horário: Domingo, 19 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Cícero Marques de Souza, Bragança Paulista (SP)
Transmissão: Premiere