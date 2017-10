Tumor é confirmado e Roger não jogará pelo Botafogo até o fim do ano

Os torcedores do Botafogo não tiveram uma boa notícia neste sábado. Após uma série de exames realizados pela equipe médica do clube carioca, foi detectado um tumor renal no atacante Roger e com isso o atleta ficará de fora do time até o fim do ano para cuidar da saúde.

A tendência é que o futuro do jogador seja definido após a diretoria conversar diretamente com o atacante.O clube quer esperar sair o clima de comoção que tomou conta tanto dos jogadores como dos dirigentes para decidir como ficará o contrato de Roger, que só tem vínculo com o time carioca até o dia 31 de dezembro deste ano. Muitos times brasileiros já manifestaram solidariedade pelas redes sociais ao atleta.

Em 2017, Roger foi um dos principais jogadores do Botafogo, principalmente no Campeonato Brasileiro. Foram 10 gols no principal torneio nacional, e 17 durante toda a temporada. Além disso, o atacante também teve ótimo desempenho em partidas contra outros clubes cariocas. No total, foram oito gols do centroavante nos clássicos regionais.

Apesar da ausência do atleta, o Botafogo tem muito a comemorar neste ano. Além de conseguir ser uma equipe competitiva e muito bem montada taticamente, o clube carioca teve uma de suas melhores temporadas nos últimos tempos, algo que não era esperado no início de 2017 pela diretoria alvinegra. A equipe chegou até as semifinais da Copa do Brasil e conseguiu uma histórica campanha na Libertadores ao chegar até as quartas de final, ao ser derrotado pelo Grêmio.

Com as duas eliminações, o foco do clube é continuar a boa campanha que vem fazendo no Brasileirão se classificar novamente para a Libertadores da América. O time carioca está em sexto lugar com 40 pontos e é o melhor time deste segundo turno.