Decisivo, Danilo cita Ancelotti após vitória do Botafogo na Sul-Americana

O Botafogo garantiu ao menos a segunda colocação no Grupo E da Copa Sul-Americana após bater o Racing na noite desta quarta-feira, no Nilton Santos. Autor do gol da vitória, Danilo ganhou mais moral ainda com Carlo Ancelotti, que estava no estádio.

"Muito feliz com a fase que eu estou. É uma fase artilheira e espero que tenha agradado também ao Ancelotti", brincou o jogador, na briga por uma vaga entre os convocados à Copa do Mundo.

Com o resultado, além de manter a liderança de seu grupo no torneio continental, o time defendido pelo inspirado Danilo garantiu, na pior das hipóteses, a classificação aos playoffs.

"A gente veio do vestiário, desde o começo do jogo, falando que tinha que ganhar para classificar. Jogamos bem o jogo, do meu ponto de vista", disse o jogador em entrevista ao Paramount+.

+3 pontos na NOSSA CASA, Família Botafogo! 🔥🏟️ #VamosBOTAFOGO 📸 Vitor Silva / BFR pic.twitter.com/f2F75x71cr — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 7, 2026

Próximo jogo do Botafogo

Jogo: Atlético-MG x Botafogo

Campeonato: Campeonato Brasileiro - 15ª rodada

Data e horário: 10 de maio (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

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