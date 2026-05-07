Decisivo, Danilo cita Ancelotti após vitória do Botafogo na Sul-Americana

O Botafogo garantiu ao menos a segunda colocação no Grupo E da Copa Sul-Americana após bater o Racing na noite desta quarta-feira, no Nilton Santos. Autor do gol da vitória, Danilo ganhou mais moral ainda com Carlo Ancelotti, que estava no estádio.
"Muito feliz com a fase que eu estou. É uma fase artilheira e espero que tenha agradado também ao Ancelotti", brincou o jogador, na briga por uma vaga entre os convocados à Copa do Mundo.
Com o resultado, além de manter a liderança de seu grupo no torneio continental, o time defendido pelo inspirado Danilo garantiu, na pior das hipóteses, a classificação aos playoffs.
"A gente veio do vestiário, desde o começo do jogo, falando que tinha que ganhar para classificar. Jogamos bem o jogo, do meu ponto de vista", disse o jogador em entrevista ao Paramount+.
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— Botafogo F.R. (@Botafogo) May 7, 2026
Próximo jogo do Botafogo
Jogo: Atlético-MG x Botafogo
Campeonato: Campeonato Brasileiro - 15ª rodada
Data e horário: 10 de maio (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
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