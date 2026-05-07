Barboza deixa mistério sobre futuro no Botafogo

Alexander Barboza voltou a ser questionado sobre sua permanência no Botafogo. O zagueiro é especulado para se juntar ao Palmeiras antes da Copa do Mundo. Após a vitória sobre o Racing. por 2 a 1, pela Sul-Americana, na quarta-feira, o zagueiro respondeu sobre sua possível saída.

"É difícil, porque são muitos sentimentos que se cruzam, mas hoje estou feliz aqui. Ainda tenho contrato aqui, então não posso pensar em outra coisa. Estão falando muitas coisas lá fora, mas a realidade é que eles não têm fundamento para dizer. O dia em que eu assinar um contrato com o Palmeiras, ou com o Atlético-MG, ou com o Cruzeiro, ou com quem seja, todo mundo vai saber", começou.

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Idolatria com a torcida do Botafogo

Logo depois, Barboza falou sobre a idolatria da torcida e respondeu se os rumores de uma possível transferência para o Palmeiras poderiam impactar essa relação com os torcedores.

"Eu não acho que tenha prejudicado em nada, porque as coisas que eu falo são as coisas que eu sinto. Eu nunca falaria que não jogaria em outro clube do Brasil, porque a realidade é que, muitas vezes, o jogador não decide as coisas que acontecem com ele. Mas estão se falando muitas coisas fora também que não são verdades, e o torcedor acredita. E isso é o que gera um clima não muito bom. Então, eu tenho que pedir uma coisa: que não acreditem em tudo o que estão dizendo", desabafou o jogador.

Barboza concluiu falando sobre os próximos compromissos da equipe e justificou as declarações feitas na saída do gramado.

"Disseram que o último jogo meu foi o jogo aqui com o time boliviano e eu estou aqui jogando, e tenho mais cinco, seis jogos para fazer. Então, têm-se falado muitas coisas e eu tento ficar fora, mas, quando eu vejo que se fala alguma coisa que não é verdade, eu preciso dar minha opinião, entende? Porque não gosto, não gosto disso."

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