Após saída de Barboza, Botafogo divulga relacionados para encarar o São Paulo; veja

O Botafogo divulgou nesta sexta-feira a lista de jogadores relacionados para a partida deste sábado, contra o São Paulo, às 17h (de Brasília), no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a saída de Alexander Barboza, anunciado pelo Palmeiras, o clube carioca tem Alex Telles, Cristian Medina e Mateo Ponte suspensos, enquanto Danilo segue afastado.
Veja lista completa de relacionados:
Atletas relacionados para o duelo com o São Paulo, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. ⚽️📄 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/Hje7kxWaeq
— Botafogo F.R. (@Botafogo) May 22, 2026
Defensores: Caio Roque, Ferraresi, Justino, Kadu, Marçal, Vitinho, Ythallo
Meio-campistas: Caio Valle, Edenilson, Huguinho, Montoro, Newton, Santi Rodriguez, Wallace Davi
Atacantes: Arthur Cabral, Chris Ramos, Joaquín Correa, Jordan Barrera, Kadir, Kauan Toledo, Lucas Villalba
Adeus do ídolo argentino
Anunciado como novo reforço do Palmeiras nesta sexta, o zagueiro argentino Alexander Barboza fez sua última partida com a camisa do Glorioso na última quarta. Titular, o atleta esteve em campo na vitória sobre o Independiente Petrolero, na Bolívia, pela quinta rodada da fase de grupos. Ao fim do jogo, Barboza se despediu do clube onde foi campeão brasileiro e da Libertadores em 2024.
Novela Danilo
Convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o volante Danilo não disputa uma partida pelo Botafogo desde o último dia 14, na derrota por 2 a 0 para a Chapecoense, em jogo que resultou na eliminação da equipe do Rio de Janeiro na Copa do Brasil. Na iminência de ser negociado, o jogador tem como principais interessados, até o momento, Palmeiras, Flamengo e Zenit.
Informações do jogo
Jogo: São Paulo x Botafogo
Competição: Brasileirão Série A - Rodada 17
Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 17h (de Brasília)
Local: Morumbis, São Paulo (SP)