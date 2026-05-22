Palmeiras anuncia a contratação de Barboza, do Botafogo

O Palmeiras anunciou a contratação do zagueiro Alexander Barboza. O argentino de 31 anos, destaque do Botafogo nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024, poderá atuar pelo clube a partir da abertura da próxima janela de transferências, em 20 de julho. O jogador assinou contrato até dezembro de 2028, com possibilidade de extensão por mais um ano.

Formado nas categorias de base do River Plate, Barboza teve passagens por Atlético de Rafaela e Defensa y Justicia por empréstimo entre 2015 e 2019. Em 2019, foi contratado pelo Independiente, onde atuou até 2021, antes de seguir para o Libertad, do Paraguai. O maior destaque da carreira, no entanto, veio no futebol brasileiro, ao defender o Botafogo a partir de 2024.

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“Estou muito feliz por essa nova experiência no futebol brasileiro. Tenho certeza de que vai dar certo, vou trabalhar para isso e estou com muita vontade de começar”, afirmou o defensor.

“O torcedor pode ter certeza de que terá dentro de campo um cara que vai representar vocês em cada jogada, em cada bola, porque vivo o futebol dessa maneira. Como falei, estou muito feliz e espero dar alegrias a vocês quando começar a jogar”, acrescentou.

O zagueiro também comentou suas características em campo. “Sou um zagueiro de força, imposição física. Gosto muito de sair jogando. Sou alto, então podem pensar que não sou bom com os pés, mas sei jogar com a bola. Toda a minha vida, na base, joguei da metade do campo para a frente e agora sou zagueiro. Tento me divertir dentro de campo, com responsabilidade, mas podem esperar de mim muita vontade e muita luta sempre até o final”, disse.