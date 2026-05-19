Danilo é afastado pelo Botafogo e pode não jogar mais até a Copa do Mundo

Depois de ficar de fora da última partida do Brasileirão contra o Corinthians, Danilo foi afastado pelo Botafogo. Após alegar "questões pessoais" antes da partida pelo Campeonato Brasileiro no último domingo, o volante não viaja com a equipe carioca para o Paraguai, onde acontecerá o confronto contra o Independiente Petrolero pela Sul-Americana.

Com a medida tomada pelo clube carioca, Danilo não fará parte dos próximos jogos e treinos pelo clube. A informação foi publicada inicialmente pelo ge.

O desgaste entre o volante e a diretoria do Botafogo aumentou após o pedido do volante para não atuar contra o Corinthians. A solicitação não foi bem recebida pelo clube, que até chegou a relacionar o volante para a partida, mas o cortou horas antes.

A previsão para os próximos dias é a de que ocorram conversas com a diretoria alvinegra para decidir as medidas tomadas até a apresentação para o torneio. Além do desgaste entre jogador e clube, o receio de uma possível lesão por desgaste também foi um dos motivos que deixaram o volante fora até o Mundial.

Clubes de olho em Danilo

Palmeiras e Flamengo têm forte interesse na contratação do jogador de 25 anos, que não descartou uma possível saída para algum outro clube do futebol brasileiro, caso não se transfira para a Europa, que é a prioridade do volante. O estafe do atleta prevê que o destino do jogador será definido em grande parte pelas atuações na Copa do Mundo.

Convocado por Ancelotti para a disputa do Mundial, na última segunda-feira, Danilo teria mais três jogos antes de se apresentar à Seleção Brasileira: contra o São Paulo, pelo Brasileirão, e mais dois pela Sul-Americana: Independiente Petrolero e Caracas.

Caso o jogador entrasse em campo mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro, não haveria a possibilidade de jogar a competição por outro clube, por já ter disputado 13 partidas por outro time.

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