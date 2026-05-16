Benfica vence na última rodada do Português mas perde vaga na Champions para o Sporting

Neste sábado, o Benfica venceu o Estoril Praia por 3 a 1, no Estádio Antônio Coimbra da Mota, em Estoril (POR), na última rodada do Campeonato Português. Apesar da vitória, a vaga na Liga dos Campeões de 2027 ficou com o Sporting, que venceu o Gil Vicente por 3 a 0 em jogo simultâneo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR).

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Situação da tabela

Com a vitória, o Benfica terminou a liga invicto e chegou a 80 pontos, mas permaneceu na terceira colocação e disputará os playoffs de qualificação para a Liga Europa. Já o rival Sporting foi a 82 pontos, garantiu a vice-liderança e, a princípio, disputará os playoffs de qualificação para a Liga dos Campeões.

📋 Resumo dos jogos

🔵🟡 ESTORIL 1 X 3BENFICA 🔴⚪

🏆 Competição: Campeonato Português - Rodada 34

🏟️ Local: Estádio Antônio Coimbra da Mota, Estoril (POR)

📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Richard Ríos, aos 7' do 1ºT (Benfica)

⚽ Alexander Bah, aos 15' do 1ºT (Benfica)

⚽ Rafa Silva, aos 16' do 1ºT (Benfica)

⚽ Peixinho, aos 46' do 2ºT (Estoril)

🟢⚪ SPORTING 3 X 0 GIL VICENTE 🔵 ⚪ 🔴

🏆 Competição: Campeonato Português - Rodada 34

🏟️ Local: Estádio Antônio Coimbra da Mota, Estoril (POR)

📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Quaresma, aos 15' do 1ºT (Sporting)

⚽ Luis Suárez, aos 34' do 1ºT (Sporting)

⚽ Morten Hjulmand, aos 16' do 2ºT (Sporting)

Aston Villa pode ajudar o Sporting

Apesar de ter conquistado a vaga nas fases preliminares da Champions League, o Sporting ainda poderá se classificar diretamente à fase de liga da competição, a depender do Aston Villa.

O clube inglês disputará a final da Liga Europa na quarta-feira, às 16h (de Brasília), contra o Freiburg, da Alemanha. Atual quarto colocado na Premier League, caso o Villa mantenha sua posição e seja campeão da Europa League, devido ao coeficiente europeu, uma vaga de classificação direta à Champions se abrirá para o segundo colocado do Português. Neste caso, o Sporting iria direto.

Caso o Aston Villa caia para a quinta colocação e vença a Europa League, a vaga extra para a Champions ficaria com o sexto colocado do Inglês. No momento, o Liverpool é o quinto, com três pontos a menos e apenas uma partida para ser disputada na liga.

Tondela rebaixado e Casa Pia na briga

Após perder fora de casa para o Arouca, por 3 a 1, o Tondela teve seu rebaixamento para a segunda divisão portuguesa decretado, com 28 pontos, na 17ª posição. Já o Casa Pia empatou em casa com o Rio Ave e disputará os playoffs de rebaixamento, após terminar a liga em 16º, com 30 pontos.

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